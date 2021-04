LOL : Qui rit, sort ! : voici la bande-annonce du jeu dans lequel le premier qui rit... perd

Adaptation française d’un programme Amazon Original à succès au Japon, LOL : Qui rit, sort ! arrive en France le 23 avril.

Produit par EndemolShine Production, et animé par l’acteur et réalisateur Philippe Lacheau (Babysitting, Nicky Larson), ce nouveau show de 6 épisodes fait s’affronter dix comédiens et humoristes français avec pour seule règle : celui qui rit est éliminé.

Inès Reg, Reem Kherici, Alexandra Lamy, Bérengère Krief, Fadily Camara, Tarek Boudali, Julien Arruti, Gérard Jugnot, Kyan Khojandi et Hakim Jemili se sont prêtés à cette sorte de version 2.0 de «Je te tiens par la barbichette».

Chacun d'entre eux essaie de conserver son sérieux, tout en tentant de faire rire ses adversaires. Le meilleur à ce jeu permettra à l'association qu'il est venu défendre de remporter la somme de 50 000€.