Pékin Express : après l'accident de la route mortel, Aurore et Jonathan se livrent pour la première fois

Le terrible accident de la route survenu durant le tournage de Pékin Express a été évoqué dans l’épisode diffusé ce mardi 6 avril.

C’est véritablement sous le choc que l’émission a laissé les téléspectateurs. Sans avertissement préalable pour prévenir les âmes sensibles de ce qui allait suivre, la chaîne M6 est revenue sur le drame effroyable qui a coûté la vie à un automobiliste et contraint le binôme du Nord à stopper l’aventure.

Alors qu’Aurore et Jonathan étaient à bord d’un camion, une voiture a surgi face à eux à contresens et les a percutés de plein fouet. La scène en elle-même, en dehors d’une photo post-accident, n’a cependant pas été diffusée. Ce sont les candidats eux-mêmes qui racontent la tragédie, dans une séquence filmée depuis leur domicile juste avant la diffusion de l’épisode. «La voiture nous percute de plein fouet du côté droit. Je tourne la tête et la dernière chose que je vois c’est la voiture qui nous rentre dedans».

«Le choc a été d’une violence extrême», explique Jonathan, inquiet d’abord par les blessures de sa femme qui avait mal à la tête et dont le dont «le visage n’était plus le même». «Ce que je ne veux surtout pas, c'est faire peur à Aurore. Donc j'essaie d'être le plus calme possible et le plus clairvoyant pour faire en sorte d'amener les premiers soins et de faire en sorte que d'une part elle se sente bien, qu'elle ne soit pas envahie par une angoisse profonde parce que c'est un moment terrible pour elle. Et j'ai envie qu'elle aille bien, parce que j'ai peur à ce moment-là. J'ai peur pour ma femme », a-t-il confié.

Le conducteur du véhicule en face, âgé de 82 ans, est quant à lui décédé dans l’accident, indique la production dans un message diffusé en fin d’épisode. «Quelques heures après le tournage de cette séquence, nous avons appris avec tristesse le décès du chauffeur impliqué dans l'accident. Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches », pouvait-on lire.

Aurore a elle été victime d’un traumatisme crânien et a été hospitalisée une dizaine de jours. Même si elle «souffre de plusieurs contusions à la tête, les nouvelles sont rassurantes», avait alors annoncé Stéphane Rotenberg à tous les participants. «Mais les médecins ont décidé de garder Aurore et Jonathan en observation. Ce qui veut dire qu'ils sont forfaits pour le reste de la compétition.», leur avait-il alors aussi annoncé.

Une nouvelle choquante pour tous les binômes de Pékin Express encore en compétition. «C’est bouleversant pour tout le monde», a déclaré Rose-Marie. «Ca me fait quelque chose, parce que ça peut nous arriver à nous aussi. Qu'ils sachent que pendant la course, on pensera tous les jours à eux et qu'on se verra à la fin», a confié Florent. Sonnés, les téléspectateurs ont été nombreux à manifester leur effroi sur les réseaux sociaux.