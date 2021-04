Les tubes des années 80 réduiraient le stress, selon une étude

«Début de soirée», «Call me»,« Take on me», «Eye of the Tiger», «Girls just want to have fun»…Ecouter des tubes des années 1980 est bon pour la santé. Plus précisément, ce style de musique permettrait de réduire le stress, selon une étude réalisée par le centre de chirurgie esthétique turque Vera Clinic.

Les résultats de cette enquête, menée auprès de 1.540 adultes âgés de 18 à 65, montrent que les chansons qui ont marqué cette période aident les patients à s’apaiser en réduisant la tension artérielle et la fréquence cardiaque.

Avant d’arriver à cette conclusion, les auteurs ont fait écouter aux participants plusieurs playlists comprenant des titres des années 1960, du rock des années 1970, les meilleurs morceaux des années 1980, du R&B des années 1990, mais aussi du dubstep, du classique et du jazz.

stimule la sécrétion d'endorphines

Résultat, 96% des participants ont vu leur pression artérielle baisser après avoir écouté des stars des années 1980, et 36% ont ressenti une baisse de leur rythme cardiaque. «Les résultats peuvent sembler surprenants, mais médicalement, ils ont beaucoup de sens», a déclaré le Dr Ömer Avlanmis, l’un des auteur de l’étude, relayée par le New York Post.

Mais comment peut-on expliquer ce phénomène ? D’après le scientifique, «les tubes des années 1980 pourraient susciter la nostalgie chez de nombreuses personnes» et leurs sonorités «joyeuses et festives» favorisent la sécrétion d'endorphines et de sérotonine dans le cerveau, des hormones du bonheur et du bien-être.

le heavy metal à la deuxième place

Sur le podium des styles musicaux les plus «anti-stress», on retrouve ensuite le heavy metal. Aussi surprenant que cela puisse paraitre, près d’une personne sur quatre (18%) a vu son rythme cardiaque diminuer et 89% ont présenté une baisse de leur pression artérielle.

Enfin, à la troisième place figurent les chansons des années 2000, suivies de la musique classique, avec notamment la bande originale de la série à succès «La chronique des Bridgerton», puis le R&B des années 1990.