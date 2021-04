La chronique des Bridgerton : Pourquoi Regé-Jean Page a refusé une grosse somme pour revenir dans la série ?

Après avoir battu des records d’audience, La Chronique des Bridgerton est attendue pour une saison 2, dans laquelle les fans espéraient ardemment revoir le séduisant acteur Regé-Jean Page. Malgré une offre très alléchante, la star a cependant préféré quitter la série.

La production avait pourtant sorti les grands moyens pour le garder au casting, rapporte The Hollywood Reporter. Il lui aurait été proposé de faire des apparitions en tant que guest-star contre la somme de 50.000 dollars par épisode. Sa présence était ainsi envisagée pour 3 à 5 épisodes dans cette saison 2. Bien qu’alléchante, cette offre a pourtant été déclinée par l’acteur.

Un refus qui peut s’expliquer par le fait que son personnage du duc d’Hastings, central dans la saison 1, avait bouclé son arc narratif. Regé-Jean Page avait d’ailleurs indiqué qu’il avait signé uniquement pour une seule saison, ravi de ne s’engager que pour un temps limité.

Dans une interview pour Variety, il se souvient de ce que lui avaient dit les producteurs à la création de la série : « C’est une intrigue d’une saison. Cela va avoir un début, un milieu, une fin - donnez-nous un an », raconte-t-il. « Je me suis dit ‘C’est intéressant’, parce que cela ressemblait à une série limitée».

Regé-Jean Page on not appearing in Season 2 of #Bridgerton: "I get to come in, I get to contribute my bit and then the Bridgerton family rolls on" https://t.co/5GOS2JnlUN

— Variety (@Variety) April 4, 2021