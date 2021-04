Fort Boyard : Mister Boo attaque l'émission

André-Cyril Chassagnon alias Mister Boo a décidé d’attaquer la société de production de Fort Boyard aux Prud’hommes.

L’homme aux muscles saillants, qui a fait transpirer les candidats du jeu de France 2 de 2013 à 2019, réclame à ALP que ses CDD soient requalifiés en CDI - notamment parce qu’il devait travailler ses muscles 6 mois en amont des tournages - et que la somme de 38 000 euros lui soit versée, en dédommagement de son préjudice, et en paiement d’heures de tournage effectuées de nuit, donc en principe majorées, explique Le Parisien qui fait savoir qu’une audience s’est tenue jeudi dernier à Rochefort.

L’avocat d’ALP, la maison de production de Fort Boyard, a balayé ces arguments, au nom des CDD d’usage utilisés dans l’audiovisuel « sans engagement de reproposer le rôle l’année suivante », a détaillé le Parisien qui précise que la décision sera rendue en juillet.

Le contrat de Mister Boo n’avait pas été reconduit par ALP en 2020. Pour mémoire, il avait en 2019 été poursuivi pour avoir vendu des stéroïdes illégalement à des sportifs, et condamné à un an de prison avec sursis et cinq ans de mise à l’épreuve.