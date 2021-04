Friends : l'émission-anniversaire a enfin été tournée

Repoussées à plusieurs reprises en raison de la pandémie, les retrouvailles des acteurs de Friends ont enfin eu lieu.

Les fans attendaient avec impatience que Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) et David Schwimmer (Ross) se retrouvent ensemble sur un plateau pour fêter les 20 ans de la série culte. C’est désormais chose faite, a-t-il été annoncé dimanche sur le compte Instagram de Friends. « C’est terminé ! Est-ce qu'on pourrait ÊTRE PLUS impatients ? Friends : The Reunion arrive bientôt sur HBO Max », est-il écrit en légende d’une photo. Une publication likée près de trois millions de fois en 24 heures.

Alors que les fans avaient espéré un nouvel épisode inédit, il s’agira plutôt d’un talk show au cours duquel les acteurs évoqueront leurs souvenirs. Cela n’empêchera pas quelques surprises, comme l’a laissé entendre David Schwimmer : « Il y a une partie que je ne veux pas révéler, où nous allons tous lire quelque chose».

S’agit-il de dialogues ? Il faudra patienter pour le savoir, mais il est possible de l’espérer, d’autant que des photos de la reconstitution des décors, dont ceux du Central Perk et de l’appartement de Monica, avaient récemment été publiés par Greg Grande, le chef décorateur de la série. L’homme qui avait mis en légende « Chuut...Quelque chose se prépare...Sensation de déjà vu... Ressuscité… », s’est peut-être fait taper sur les doigts pour en avoir trop dévoilé, car il les a depuis effacées…

Matthew Perry a quant à lui partagé un petit moment des coulisses à l’heure du maquillage… « Quelques secondes avant de manger un pinceau de maquillage et de vivre les retrouvailles avec mes amis », avait-il écrit en légende d’un post lui aussi désormais supprimé.

Matthew Perry a partagé la premiere photo des coulisses du nouvel épisode spécial de #Friends. pic.twitter.com/9PqWBigC7C — digiceleb (@digiceleb) April 10, 2021

La fièvre de l’attente est à son comble chez les fans, mais pour l’heure HBO Max n’a pas encore annoncé la date de diffusion.