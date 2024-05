«The Witcher» saison 4 : la première bande-annonce avec Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv dévoilée

Une première bande-annonce de la saison 4 de «The Witcher» montrant Liam Hemsworth dans le costume de Geralt, rôle qu’il reprend après le départ d’Henry Cavill, a été dévoilée.

Un premier aperçu. Netflix a partagé sur les réseaux la première bande-annonce de la saison 4 de «The Witcher». Une séquence qui montre pour la première fois l’acteur Liam Hemsworth en action dans le costume de Geralt de Riv. Un rôle qu'il reprend après le départ d'Henry Cavill, qui a campé ce personnage dans les trois premières saisons.

«Voici le premier aperçu de Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv dans The Witcher», a ainsi noté la plate-forme en commentaire de la vidéo dans laquelle Liam Hemsworth apparaît d'abord de dos entouré d'un nuage de brume, avant de se retourner et de faire face à la caméra et au monstre qui le suit.

The journey continues. Here's your first look at Liam Hemsworth as Geralt of Rivia in The Witcher. pic.twitter.com/KK5veTMmN0 — Netflix (@netflix) May 22, 2024

Le départ d'Henry Cavill annoncé il y plus d'un an avait choqué les fans de la série. La ressemblance à l'écran entre les deux acteurs étant frappante, ils pourraient être rassurés. L'acteur a d'ailleurs été d'emblée adoubé par Henry Cavill, qui lors de l'annonce de son départ, avait salué son successeur.

«Je vais déposer mon médaillon et mes épées pour la saison 4. À ma place, le fantastique M. Liam Hemsworth reprendra le manteau du Loup Blanc», notait à l'époque Henry Cavill.

L'avis des fans contrasté

Du côté des fans, ils sont nombreux à juger difficile de succéder «au monument Henry Cavill», certains étant critique à l'égard de cette première séquence, d'autres préférant laisser sa chance à Liam Hemsworth.

«Il rend bien en Geralt. Oui je préfère Cavill par habitude, mais là c'est pas mal». «Franchement. Je m'attendais à pire». «Certes, Henry Cavill collait très bien au personnage et il va beaucoup nous manquer, mais je pense que Liam pourrait faire lui aussi un très bon Geralt de Riv. On devrait lui laisser sa chance et le juger après et non avant d'avoir vu sa performance dans la série», ont ainsi réagi plusieurs internautes sur Instagram

Pour en juger, il va falloir encore patienter. Aucune date de sortie n'a pour l'heure été officialisée.