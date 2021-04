Le remplaçant : c'est quoi cette série avec JoeyStarr ?

Le rappeur JoeyStarr est à l’affiche du Remplaçant, une série dans laquelle il incarne un professeur vacataire aux méthodes peu conventionnelles.

Après Mafiosa, Dix pour cent, Capitaine Marleau, Munch et Gloria, le rappeur de 53 ans continue de squatter le PAF dans cette fiction à découvrir à partir de ce lundi 12 avril à 21h05 sur TF1. JoeyStarr y incarne Nicolas Valeyre, un professeur de français qui ne se soucie pas de la manière pour enseigner.

Tout juste arrivé comme remplaçant dans un lycée, «ses méthodes fantaisistes et son style atypique ne tardent pas à interpeler autant les élèves que ses collègues.», est-il annoncé.

« Les producteurs sont venus me voir pour me demander ce que j’avais envie de faire. J’avais cette idée en tête depuis un moment. Elle m’était venue en entendant aux infos que l’éducation nationale manquait de personnel et que les conditions pour pouvoir enseigner s’élargissaient aux bacheliers qui devaient juste compléter leur formation par un stage. Je me suis dit que cela ouvrait la porte à des profs différents », raconte l’acteur qui s’est inspiré de plusieurs films pour nourrir le projet.

« J’avais pour référence le film Detachment avec Adrien Brody, un drame sur le système scolaire américain. J’avais aussi en tête Le cercle des poètes disparus, avec l’idée de le transposer à notre époque », confie-t-il. Quant aux auteurs dont parle son personnage, il dit y a aussi accordé un intérêt tout particulier.

« Quand Valeyre emmène ses élèves faire un concours d’éloquence, j’avais envie que l’on s’écarte un peu du parcours classique avec des auteurs plus surprenants, comme Léon-Gontran Damas ou même Rimbaud que l’on découvre finalement à peine dans le programme scolaire. Sur la longueur, on va pouvoir dépoussiérer le programme et sortir des auteurs des tiroirs ».

Est-ce que le téléspectateur pas forcément friand de littérature risque de s'ennuyer ? JoeyStarr promet que non. « Le Remplaçant est enclin à nous emmener sur des choses différentes, plus vivantes, qui vont impacter la mécanique des histoires. A travers le personnage de Valeyre et des élèves, on est face à deux sociétés qui se télescopent dans la culture du langage. C’est l’un des aspects qui m’intéresse le plus ». Pour ce qui est du langage, il sera fleuri c'est déjà une certitude...

-"Alors c'est toi ?"



-"C'est moi quoi ?"



-"La tête de c**, il y en a toujours une au boulot !"



#LeRemplaçant, avec @JoeyStarr, lundi à 21:05 pic.twitter.com/Q3qGAMaUQc — TF1 (@TF1) April 10, 2021 Le pilote à voir ce lundi est composé de deux épisodes de 45 minutes.

Barbara Schulz, Sébastien Chassagne, Stéphane Guillon, Nadia Roz, ou encore Armelle complètent le casting.