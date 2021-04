Chadwick Boseman : ses proches lui rendent hommage dans un documentaire

Huit mois après sa disparition, et alors qu’il est favori pour décrocher l’Oscar du meilleur acteur à titre posthume, Chadwick Boseman fait l’objet d’un documentaire. Dans «Chadwick Boseman : Portrait d’un artiste», disponible dès ce samedi sur Netflix, ses proches se confient.

Parmi les célébrités qui reviennent sur le parcours de cet homme, mort d’un cancer du côlon à seulement 43 ans, l’actrice Viola Davis, qui partagea avec lui l’affiche du film «Le Blues de Ma Rainey», les comédiennes Danai Gurira, qui jouait à ses côtés dans «Black Panther» et Phylicia Rashad, l’acteur et producteur Denzel Washington, ou encore le réalisateur Spike Lee. Ce dernier avait travaillé avec Chadwick Boseman pour le long-métrage «Da 5 Bloods : Frères de Sang» - son avant-dernier - sorti en exclusivité sur la plate-forme.

Chacun évoque à sa façon le parcours de l’acteur disparu, ses expériences au cinéma et ses inspirations. Dans la bande-annonce du documentaire, on constate par ailleurs qu’il préférait se qualifier d'«artiste» plutôt que d'«acteur».

Un portrait bouleversant que les fans pourront donc découvrir à quelques jours de la 93e cérémonie des Oscars, laquelle se tiendra le 25 avril à Los Angeles, et pourrait voir le sacre de Chadwick Boseman pour son rôle de musicien passionné et engagé dans «Le Blues de Ma Rainey».

Assurément, le roi du Wakanda, qui joua aussi dans «42» et «Get on Up», n’est pas mort dans le cœur de son public et de toutes les personnes qui ont collaboré avec lui.