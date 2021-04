Kate Winslet se confie sur les débuts d'actrice de sa fille Mia âgée de 20 ans

Kate Winslet a partagé sa fierté de voir sa fille Mia Threapleton, 20 ans, faire ses débuts d’actrice.

La jeune femme, qui a joué en 2020 dans le thriller Shadows, avait jusqu’alors gardé relativement secrète son illustre ascendance. «Elle est en ce moment en République Tchèque pour le début de tournage d’une série», a raconté Kate Winslet dans une interview donnée lundi 19 avril à l'émission matinale anglaise «Lorraine» sur ITV.

La star, actuellement à l’affiche de la série «Mare of Easttown», raconte avoir toujours su que sa fille voudrait devenir actrice un jour. Mais Mia tenait particulièrement à ce qu’aucun traitement de faveur ne lui soit réservé pendant les castings.

«Ce qui est bien pour elle, c’est qu’elle a un nom de famille différent du mien donc elle est passée sous les radars et les gens qui lui faisaient passer des castings ne savaient pas que c’était ma fille et c’était important pour son estime d’elle-même, bien sûr», explique Kate Winslet.

LA COMÉDIE DANS LA PEAU

En novembre dernier, Mia Threapleton avait répondu à «Variety» dans le cadre de la promotion du film «Shadows». La jeune actrice avait confié qu'elle n'était pas souvent allée sur les plateaux de tournage de sa mère.

«Je n'ai jamais vraiment passé beaucoup de temps sur les plateaux des films sur lesquels ma mère travaillait. C'était toujours un plaisir unique. (...) Je comprends vraiment pourquoi ma mère nous a toujours fait comprendre que le travail est difficile. Elle a raison ! J'en ai adoré chaque seconde», avait-elle dit.

Mia Theapleton est la fille de Kate Winslet et du réalisateur Jim Threapleton qui s’étaient rencontrés en 1997 sur le tournage de «Marrakech Express» et avaient divorcé en 2001. Kate Winslet est aussi la maman de Joe Alfie né en 2003 de sa relation avec le réalisateur Sam Mendes et Bear, né en 2013 de ses amours avec Ned Rocknroll, son mari depuis 2012.

Bande-annonce du film Shadows avec Mia Threapleton :