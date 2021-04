La sitcom culte «Les Filles d'à côté» bientôt de retour sur C8

Elle fait partie de ces programmes devenus cultes au fil du temps. La sitcom «Les Filles d'à côté» fera son retour à l'antenne dans une nouvelle version, sur C8.

Et c'est le fondateur d'AB Productions Jean-Luc Azoulay qui a lui-même annoncé la nouvelle, ce mercredi 21 avril, en compagnie de Cyril Hanouna, qui l'avait invité sur le plateau de TPMP. «On a une annonce à vous faire. Jean-Luc est en train de travailler sur une nouvelle série qui va être… 'Les nouvelles nouvelles filles d'à côté !» a déclaré le présentateur, qui sera par ailleurs co-producteur de cette nouvelle version. Une deuxième déclinaison de ce rendez-vous culte des années 1990 ; déjà, «Les Nouvelles Filles d'à côté» avaient été diffusées à l'antenne avec succès sur TF1 en 1995.

Hélène et les Garçons, Premiers Baisers, Les filles d’à côté... tous les secrets des séries phares des années 90 #TPMP — TPMP (@TPMP) April 22, 2021

Si on ne sait pas exactement quel sera le format et la périodicité, Cyril Hanouna a tout de même précisé que «ça va arriver, on l’espère, en septembre», annonçant «un rendez-vous récurrent» surt la chaîne de la TNT.

En début d'année, Jean-Luc Azoulay - roi de la sitcom avec Hélène et les Garçons, Le Miel et les Abeilles ou encore Premiers Baisers - avait déjà expliqué dans une interview à Télé Loisirs, qu'il « est plus facile de faire exister une marque qui a déjà existé et eu du succès que de lancer une nouveauté. C’est un argument marketing pour les chaînes et pour nous, c’est plaisant, car on maîtrise un univers et ses personnages. »

Quid du casting ?

Bradley Cole, Gérard Vivès, Cécile Auclert, Christiane Jean, Hélène Le Moignic, (mais aussi Thierry Redler et Dan Simkovitch, décédés depuis)...Ils avaient tous marqués les téléspectateurs par leur fraîcheur, accompagnant pendant de longues années les fans, et cumulant les scènes et séquences devenues mythiques. Nul doute que leur retour dans cette nouvelle version serait un plus pour ceux qui suivaient les aventures de Claire, Nathalie, Fanny, Magalie, Marc ou encore Daniel.

Sur ce point, la porte ne semble pas fermée, et l'idée de mixer nouveaux visages et anciens du casting semble avoir été conservée : « il y aura une partie du cast de la première version et il y aura des nouvelles filles. Bradley Cole (qui incarnait Daniel, Ndlr) ne serait pas contre», expliquait Jean-Luc Azoulay, toujours à Télé-Loisirs.

A noter que la totalité des épisodes de la sitcom sont visibles sur la chaîne Youtube Génération Sitcoms.