Moundir dévoile une photo choc de son hospitalisation pour faire taire les conspirationnistes

Touché de plein fouet par le Covid-19, l'ex-candidat de Koh-Lanta Moundir a partagé tout au long de sa convalescence l'évolution de sa santé et des soins prodigués. Cette fois, pour mettre en garde ceux qui relativiseraient la gravité de la pandémie, il a posté sur son compte Instagram une photo de lui quand il était hospitalisé.

Il faut dire que l'ex-icône de l'émission de survie a enchainé les déboires de santé, faisant même craindre le pire à sa famille et ses nombreux fans. Forme sévère du coronavirus, qui a nécessité une mise sous oxygène, puis embollie pulmonaire détectée in extremis par son médecin... Son rétablissement est encore long et compliqué.

En effet, 34 jours après avoir contracté le covid, il a jugé bon de mettre en garde ceux qui pourraient - encore - douter de la réalité de la pandémie mondiale. Et pour contrecarrer les complotistes qui continuent à rencontrer une certaine audience sur les réseaux sociaux, il a donc décidé d'employer la manière forte.

Dans son dernier post Instagram, posté mercredi 21 avril dans la soirée, on le découvre, intubé, les yeux mi-clos et le visage fatigué, en train de lutter pour reprendre le dessus sur la maladie. Avec un message fort : «Je devrais pas la mettre mais tant pis, car avec vos histoires de complots de Covid, je vous montre un malade du Covid en réanimation qui attend son destin arriver ...», a-t-il posté en guise de mise en garde.

Un rappel à l'ordre accompagné d'un Hashtag qui laisse peu de place au doute quant à l'état d'esprit du convalescent, «#bandedemerdequevouseteslesconplotistes», dont on excusera la faute d'orthographe et le ton véhément étant donné les épreuves qu'il vient de traverser.

Nul doute que son témoignage devrait, espérons-le, convaincre certains de la gravité toujours aussi forte de la pandémie.