Top Chef : quel candidat a été éliminé après la Guerre des Restos ?

Le onzième épisode du concours culinaire Top Chef était diffusé hier soir, avec sa fameuse Guerre des Restos. Et dans cette épreuve culte de l'émission, les résultats en ont surpris plus d'un. Déjà recalé de la dégustation, le duo Bruno et Pierre a été rejoint en dernière chance par Arnaud et Sarah.

Déjà particulièrement ardue, la Guerre des restos, située cette année à Aulnay-sous-Bois, gagnait en difficulté cette année, avec l'obligation pour les candidats de s'adapter à la situation sanitaire. Ces derniers, réunis en binômes, devaient ainsi décliner dans une version à emporter le menu qu'ils proposaient dans leur établissement d'un jour, et dégustée à domicile par des critiques culinaires.

Une obligation que Bruno et Pierre n'auront même pas eu à réaliser. Leur proposition de restaurant - qui semblait pourtant avoir séduit les chefs en visite - basée sur l'idée d'un restaurant comme à la maison, et baptisé La coloc', ne retenait en effet pas l'attention du célèbre critique François-Régis Gaudry. Direction dernière chance pour eux, avec la frustration de ne pas avoir pu faire déguster leur menu.

"Ça sent le brûlé"



Guerre des restos : quand la cuisine de Mohamed et Matthias prend feu ! #TopChef pic.twitter.com/kUtXxOrjD5 — M6 (@M6) April 21, 2021

Pour les deux binômes restant - Sarah et Arnaud et leur Bouillon Urbain, et Matthias et Mohamed avec Nomade - les résultats étaient à l'opposée. Après avoir miraculeusement survécu à un début d'incendie en cuisine, le duo «Nomade» remportait l'épreuve grâce aux voix des critiques à domicile, largement séduits par leur version à emporter. Les chefs, conquis, sur place, par le menu du Bouillon Urbain, ne suffisaient pas pour sauver Sarah et Arnaud de la dernière chance.

La salade a tranché

Bruno, Pierre, Sarah et Arnaud se retrouvaient donc en dernière chance, avec comme obligation de sublimer en une heure la salade. Les trois hommes proposaient une vesion cuite de cet ingrédient, tandis que Sarah se démarquait avec une version crue de la salade, accompagnée de pain. Une audace qui se révélait payante, avec un coup de coeur et une qualification pour la semaine suivante à la clé. La dégustation passait aussi pour Bruno et Pierre.

C'est donc Arnaud et sa «salade farcie à la salade» qui restait à quai et devait quitter ses camarades. Celui qui avait débuté dans la brigade jaune de Michel Sarran, passé quelques temps en candidat solitaire, avant de débarquer dans la brigade rouge d'Hélène Darroze, semblait partir sans regret, heureux de toute l'expérience accumulée pendant les longues semaines de compétition.

Le «pirate à la moustache» de l'émission recevait avant son départ les félicitations du Jury, Hélène Darroze et Michel Sarran - ému aux larmes - en tête, et partait sous les applaudissements de l'ensemble du plateau. Nul doute que le jeune chef de 33 ans, qui avait fait réagir avec son fameux trompe l'oeil en forme de papier toilette et d'excréments, fera partie des candidats dont on se souvient longtemps.