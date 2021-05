Un célèbre mème vendu près d'un demi-million de dollars aux enchères

Zoe Roth, une Américaine dont la photo est devenue un célèbre mème malgré elle, a récemment vendu aux enchères le cliché qui a fait le tour d'Internet. L'image lui a permis d'empocher près d'un demi-million de dollars.

En 2005, alors que Zoe Roth était âgée de 4 ans, la fillette et sa famille se déplacent pour voir les pompiers de Mebane (Caroline du Nord) éteindre un incendie déclenché de façon volontaire pour les besoins d'un exercice. Dave, le père de la petite Zoe, avait alors pris sa fille en photo devant la maison en flammes.

Quelques années plus tard, dans le cadre d'un concours, Dave Roth a envoyé la photo au magazine JPG et a obtenu un prix. C'est lorsqu'elle a été publiée dans le magazine de photographie américain que Zoe Roth est devenue «Disaster Girl» sur Internet. A ce jour, il est l'un des mèmes les plus partagés au monde.

une photo à 430.000 dollars

Aujourd'hui âgée de 21 ans et étudiante à l'université de Chapel Hill (Caroline du Nord), Zoe Roth a été contactée il y a quelques mois par une personne leur proposant de transformer l'image en NFT (non fungible token), des jetons cryptographiques actuellement en plein essor que s'arrachent de célèbres entrepreneurs tel qu'Elon Musk.

Mis en vente le 16 avril dernier, le mème a finalement trouvé preneur pour 180 ethers, soit environ 430.000 dollars, après 24 heures d'enchères.

Selon les médias américains, la famille Roth va se partager ce gain pour le moins inattendu. La père, Dave, a l'intention d'en utiliser une partie pour réparer la climatisation de sa voiture tandis que Zoe, qui travaille dans un restaurant italien pour payer ses études, souhaite en offrir une autre partie à une association.