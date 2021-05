«Mariés au premier regard» : Marianne raconte sa terrible dispute avec Aurélien

Dans l’émission «Mariés au premier regard», lundi soir, les téléspectateurs ont découvert Marianne en pleurs après une violente dispute avec Aurélien. Elle vient de dévoiler ce qui s’est passé hors caméras.

Tout avait pourtant bien commencé pour le couple, que ce soit pendant la cérémonie, ou leur voyage de noces où Marianne et Aurélien semblaient filer le parfait amour. Mais le séjour de ce dernier chez son épouse a tout fait voler en éclats. A partir du moment où il est tombé sur une photo d’elle avec son ex, Aurélien s’est totalement fermé sur lui-même, exigeant que Marianne coupe les ponts avec ses anciennes relations.

Le couple a poursuivi la conversation hors caméras, avant que la jeune femme de 29 ans ne réapparaisse à l’écran en pleurs. «Une simple discussion qui s'est envenimée. (...) Le ton est monté et certaines limites ont été franchies. Je me suis pris un tsunami dans la figure. Ça fait deux jours que je pleure. (...) J'ai vraiment découvert un visage de mon mari que j'ai du mal à avaler. Clairement, il m'a manqué de respect», explique-t-elle en larmes.

C’est au site de nos confrères de Télé Loisirs que Marianne a détaillé la tournure des événements, précisant qu’après une longue discussion, ils avaient réussi à retrouver leur complicité. Jusqu’à ce que la situation ne finisse par dégénérer pour un geste malencontreux.

«J'étais au téléphone avec des amis. En chahutant, ma main a touché son visage. Avec toute la rancœur qu'il avait au sujet de cette histoire d'ex, il a explosé. Il est parti dans la chambre en furie pour faire sa valise. Il n'acceptait pas que je lui parle, il me hurlait dessus. Je me suis excusée pour mon geste, qui était malencontreux. Il est devenu fou et m'a dit : 'Je n'en ai rien à faire de tes excuses. Toi et moi, c'est mort ! Les experts se sont clairement foutus de moi. Tout ce que j'ai demandé à ne pas avoir chez une femme, je le retrouve chez toi. Ils voulaient avoir les jumeaux dans l'émission, ils ne m'ont trouvé personne, alors ils m'ont mis n'importe qui !'. J'étais tellement choquée que je ne répondais pas alors que j'ai un caractère assez impulsif. Je ne voulais pas envenimer les choses. Je n'arrêtais pas de m'excuser. Pendant deux heures, deux heures et demi, je m'en suis pris plein la tête », affirme Marianne.

«J'ai eu droit à tout. Il me disait : 'Moi, ma femme, elle ne parle pas comme toi tu le fais. Moi, ma femme, quand elle est au volant, elle ne s'énerve pas contre les autres automobilistes ! Moi, ma femme, elle n'est pas proche d'autres garçons comme tu peux l'être de ton meilleur ami !' J'ai eu l'impression d'être un objet qu'il voulait modeler. Il n'a jamais été vulgaire, mais on peut manquer de respect à quelqu'un en restant poli», poursuit la jeune femme. Avant d’ajouter : «Comme je n'ai pas confiance en moi, je me disais que c'était moi qui avais tort et m'excusais de tout. Je ne me suis pas reconnue. Quand je l'ai laissé à la gare le lendemain, j'étais en pleurs. Ce sont mes amis qui m'ont fait comprendre que je n'étais pas fautive, que je n'avais pas à me remettre en question autant, qu'il était allé trop loin et qu'il m'avait manqué de respect».

Malgré cette dispute, Marianne souhaite garder espoir, et reste convaincue qu’il est encore possible de sauver leur mariage. «Je voulais quand même aller chez lui pour que l'on puisse avoir une discussion et sauver notre mariage. Ce n'est pas sur une dispute que l'on peut tout remettre en question !», dit-elle en conclusion.