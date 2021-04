Mariés au premier regard : Aurélien répond à la rumeur selon laquelle il était en couple avant l'émission

L’union entre Aurélien et Marianne dans «Mariés au premier regard», ce lundi soir sur M6, n’a pas fait l’unanimité auprès des internautes. La raison ? Aurélien est soupçonné d’avoir été en couple juste avant le tournage de l’émission.

«Il se fout d’elle», «la pauvre», «ça me fait mal au cœur», etc. nombreux étaient les téléspectateurs qui s’inquiétaient pour Marianne lundi soir, craignant qu’elle n’ait pas fait le bon choix d’épouser Aurélien. Non seulement il paraissait beaucoup moins enthousiaste qu’elle au moment de leur rencontre, mais en plus, une inconnue a affirmé sur le blog d'Aqabade que lui et son frère jumeau étaient en couple avant le début du tournage.

Des rumeurs qu'Aurélien a décidé de tirer au clair dans un entretien accordé à nos confrères de Télé Loisirs. Selon lui, ces accusations n’ont aucun fondement, et émanent d’une jeune femme manipulatrice rencontrée plusieurs mois avant l’émission.

Pas d'envie de carrière pour Aurélien

«La personne qui en ce moment se fait un film est une fille que j'ai rencontré lors de vacances à Lyon, sur un site de rencontre. Je lui ai dit que j'étais en casting pour une émission et que donc, avec elle, je ne voulais pas me poser mais juste m'amuser. Mais elle m'a manipulé de manière assez vicieuse. Car quand elle a entendu ça, elle a monté son plan pour, le jour où je ferai l'émission, pouvoir sortir des trucs pour se faire connaître et qu'on parle d'elle. Cette fille, je ne l'ai vue que cinq fois dans ma vie. La dernière fois c'était le 16 mars 2020, six mois avant mon mariage et quatre mois avant mon premier tournage», explique-t-il.

Aurélien a également tenu à préciser que sa participation à Mariés au premier regard n’était pas un moyen pour lui de se lancer dans la téléréalité, comme cette jeune femme a pu l'affirmer.

«Pendant que je passais le casting de Mariés au premier regard, on m'a contacté pour une télé-réalité, dont je ne dirai pas le nom. Mais ma première intention était de vivre cette expérience pour trouver la femme de ma vie. Donc j'ai refusé. Et j'avais fait un autre casting pour une autre émission, qui était aussi un programme de rencontre. C'était 5 hommes à la maison (diffusée en juillet 2020 sur M6, ndlr), ça n'a pas fait long feu. Ce sont les deux seules émission auxquelles j'ai postulé», clame-t-il.