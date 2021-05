Marvel : une bande annonce pour annoncer les projets futurs (VIDEO)

Marvel se réjouit de la réouverture prochaine des salles de cinéma. Et vient de dévoiler une bande annonce annonçant la date de sortie de ses prochains films sur les deux années à venir.

Cette bande annonce vient servir deux objectifs pour Marvel. Le premier est de rappeler le manque ressenti par des millions de spectateurs de ne pas pouvoir partager une séance de cinéma en raison de la pandémie mondiale qui frappe depuis plus d’un an. Et le bonheur que cela va être de pouvoir retourner dans les salles obscures pour vivre cette expérience commune. «Un endroit où nous pouvons nous échapper, nous perdre dans une histoire, de nous sentir connectés, et de partager des moments dont nous nous souviendrons pour toujours», annonce la voix-off.

Le deuxième est de donner un premier aperçu de tous les blockbusters qui attendent les fans sur les deux prochaines années, aussi bien le très attendu Eternals, que le prochain Black Panther, Spider-Man ou Captain Marvel. Des films qui permettront à Marvel d’entamer la Phase 4 du MCU (Marvel Cinematic Universe) après le clash ultime de Avengers : Endgame en parallèle des séries déjà lancées et attendues sur Disney+.

Pour récapituler, Black Widow sera disponible le 9 juillet prochain, dans les salles et sur la plate-forme de streaming. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, qui sera le premier film Marvel avec un acteur principal asiatique, est attendu pour le 3 septembre. Eternals arrivera le 5 novembre 2021, Spider-Man No Way Home le 17 décembre 2021, Doctor Srange in the Multiverse of Madness le 25 mars 2022, Thor : Love & Thunder le 6 mai 2022, Black Panther : Wakanda Forever le 8 juillet 2022, The Marvels le 11 novembre 2022, Ant-Man and The Wasp : Quantumania le 17 février 2023, Gardians of the Galaxy Vol.3 le 5 mai 2023.