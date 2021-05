Top Chef : quels candidats ont décroché hier un pass pour la demi-finale ?

Exit les épreuves de la dernière chance. La treizième semaine de compétition du concours Top Chef a lancé hier la course aux pass.

Les semaines à venir les quatre candidats toujours en lice vont en effet chacun tenter de décrocher deux pass qui leur permettront d’accéder à la demi-finale. Celui qui n’aura pas obtenu deux «billets» sera éliminé. Et évidemment pour lancer la course au graal, les candidats n’ont pas été ménagés hier soir.

Sarah de la brigade de Paul Pairet, Matthias coaché par Philippe Etchebest, Mohamed épaulé par Hélène Darroz et Pierre de la de la brigade de Michel Sarran se sont affrontés autour de deux épreuves de très haut vol imaginées par le génie de la cuisine moléculaire Heston Blumenthal. Leur mission : cuisiner des associations qui sur le papier semblent impossibles et moderniser le pâté en croûte.

Matthias et Pierre décrochent leur premier pass

A l’issue de ces deux challenges, Matthias et Pierre ont chacun raflé un pass. En sublimant la banane et le persil, Matthias s’est ainsi illustré sur l’épreuve du «foodpairing», concept qui permet d’associer deux produits qui partagent une molécule en commun pour créer une harmonie parfaite. Le jeune homme décroche le premier pass de la compétition d’une courte avance sur Mohamed dont le plat fraises olives noires a également séduit le chef Heston Blumenthal.

« C’est un feu d’artifice »



Mohamed et Matthias épatent le chef Blumenthal avec leurs plats aux associations surprenantes : banane-persil et fraises-olives #TopChef pic.twitter.com/6I53eQTOiC — M6 (@M6) May 5, 2021

Pierre, toujours monté sur 220 volts, a de son côté brillé sur la seconde épreuve. Sa réinterprétation du pâté en croûte a séduit les chefs Glenn Vil et Heston Blumenthal, lui permettant d’accrocher à sa veste un premier pass.

La course au Graal ne fait donc que commencer. La semaine prochaine, les candidats devront notamment affronter l'épreuve d'Anne-Sophie Pic, meilleure cheffe au monde et femme la plus étoilée, avec à la clef deux nouveaux tickets d'or pour la demi-finale.