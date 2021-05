Koh-Lanta : Denis Brogniart répond aux accusations de trucage de l'émission

Dans un live Instagram ce 8 mai, Denis Brogniart a tenu à réagir aux nombreux commentaires des internautes qui accusent la production de Koh-Lanta de truquer le jeu.

L’élimination ce vendredi 7 mai du chouchou des téléspectateurs, alias Vincent, est à l’origine de cette vague de protestation sur les réseaux. Et les insinuations de certains ne plaisent pas du tout à l’animateur. « Une nouvelle fois, les messages de haine sur les réseaux sont encore extrêmement présents notamment à l'égard de Lucie qui n'a rien demandé de tel, et qui vit difficilement ces moments-là, a d’abord déclaré Denis Brogniart pour prendre la défense de la championne de MMA qui a usé du « bracelet noir » - l’arme secrète redoutable qui a vendredi bouleversé toute la physionomie du jeu - et qui est depuis visée par des messages de haine.

« C'est un jeu, rappelle l’animateur. On peut ne pas être d'accord, on peut dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, en revanche on n'a pas le droit de porter des propos injurieux, menaçants, d'une calomnie incroyable à qui que ce soit », a-t-il ajouté avant d’en venir aux accusations de tricheries portées à l’encontre de la production, qui favoriserait certains candidats en les mettant sur la voie des armes secrètes au moment qu’elle jugerait opportun.

« Vous pouvez avoir votre avis et tant mieux, et je comprends que certains n'ont pas apprécié le bracelet noir, cette arme secrète. C'était la plus dure, la plus difficile (...) Vous me connaissez depuis une vingtaine d'années, je suis en train de tourner le Koh-Lanta des 20 ans. À un moment donné, s'il vous plaît, ne parlez ni de tricherie, ni de trucage, vous avez le droit de penser que cette arme secrète ne vous convient pas (...) Toutes les semaines, y'a des gens qui disent que ça ne va pas, toutes les semaines y'a des gens qui disent qu'il n'auraient pas voté comme les aventuriers de Koh-Lanta, c'est aussi le côté passionnel de cette émission. Je l'entends mais je n'entends pas en revanche certains mots », s'est-il insurgé.