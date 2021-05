Les cercles bougent-ils ? Cette illusion d'optique fascine les internautes

Notre cerveau peut être trompé. En témoigne cette vidéo qui circule sur plusieurs sociaux montrant deux cercles de couleur arc-en-ciel côte à côte effectuer toutes sortes de mouvements successivement et même changer de taille. Du moins, c'est ce que notre cerveau perçoit.

Dans la séquence en question, on peut voir des flèches à l'intérieur des deux sphères colorées, se pointant l'une vers l'autre, comme si les deux cercles se rapprochaient l'un de l'autre.

Puis ces flèches changent d'orientation, l'une vers le haut et l'autre vers le bas, pour annoncer un nouveau déplacement dans un sens opposé des deux éléments. Des icônes de zoom avant et arrière s'affichent également, signe que les cercles grossissent ou rapetissent.

Mais voilà, tous ces mouvements que notre cerveau est persuadé de percevoir ne sont qu'illusions d'optique. En réalité, les cercles ne bougent pas d'un iota pendant toute la séquence.

Watching this first thing in the morning I honestly thought they were moving. I put static lines around them and I was delighted that they are indeed not moving. pic.twitter.com/DmKw9KrTUz

— sebjwallace (@sebjwallace) April 21, 2021