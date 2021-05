Le tournage de la série « Django » a commencé

Le tournage de la création originale Canal + a commencé à Bucarest, en Roumanie, a annoncé la chaîne cryptée mardi 11 mai 2021.

Ce tournage, qui devrait durer 6 mois, se déroulera également à Racos dans la région historique de Transylvanie, ainsi que dans la région du Danube.

Près de dix ans après la sortie du film de Quentin Tarantino, c’est en série que le célèbre western spaghetti est cette fois-ci revisité. Librement adaptée du film éponyme de Sergio Corbucci réalisé en 1966, la série est réalisée par Francesca Commencini, connue pour son travail dans la très réputée Gomorra, sur la mafia napolitaine.

Un casting européen

La chaîne avait déjà dévoilé en février 2021 l’incarnation du rôle principal, par Matthias Schoenaerts (« De Rouille et d’os »). La suédoise Noomi Rapace, connue notamment pour ses rôles dans « Prometheus » et « Sherlock Holmes », incarnera Elizabeth, l’ennemie puissante et impitoyable de John Ellis, l’acteur anglais Nicholas Pinnock incarnera quant à lui l’adversaire de Django, John Ellis, et la jeune actrice allemande Lisa Vicari sera Sarah, la fille de Django et fiancée de John Ellis.

... I’m so happy to finally be able to share this with you. I’m playing the cowboy I’ve daydreamed about being in my spare time. #Manifestation





Noomi Rapace, Nicholas Pinnock Join Matthias Schoenaerts in 'Django' - Variety https://t.co/2VY2787H5d — Nicholas Pinnock (@nicholaspinnock) May 11, 2021

« Cette coproduction internationale de prestige propose une relecture contemporaine et psychologique du western, tout en s’attachant à dépeindre l’époque avec justesse, dans un récit d’action haletant », a détaillé la chaîne cryptée, qui avait également précisé le sysnopsis en février : «Dans le far-west des années 1860-70, Sarah et John ont bâti New Babylon, une ville de parias, constituée d'hommes et de femmes de toutes origines, races et croyances, qui accueille tout le monde à bras ouverts.

Hanté par le meurtre de sa famille huit ans plus tôt, Django continue de chercher sa fille, s’accrochant à l’espoir qu'elle ait pu survivre. Il est abasourdi de la retrouver à New Babylon, sur le point d'épouser John. Mais Sarah, à présent adulte, demande à Django de partir, craignant que sa présence ne mette en danger la ville qui l’a adoptée. Django est inflexible : il ne prendra pas le risque de perdre sa fille une nouvelle fois».

Aucune date de sortie n’a pour l’instant été communiquée pour cette série résolument européenne, qui contiendra 10 épisodes de 52 minutes.