Top Chef 2021 : Mohamed, le Poulidor du concours, enfin récompensé par une victoire

Lors de ce quatorzième épisode de la douzième saison de Top Chef, Mohamed, technicien hors pair, a bien cru qu'il allait de nouveau revivre une journée d'épreuves frustrante. Candidat à la régularité exemplaire, il était jusque là toujours cantonné à la deuxième place lors des dégustations. Après ce deuxième round des quarts de finale, il a enfin réussi à décrocher son pass.

Et cette nouvelle journée d'épreuves, diffusée hier soir, avait pourtant commencé sur les mêmes bases que les semaines précédentes. Alors que le candidat devait, tout comme Sarah, donner le maximum pour décrocher enfin un pass dans cette course à la demi-finale - Matthias et Pierre en possèdent déjà un - la première épreuve allait solliciter ses nerfs.

Les quatre candidats devaient en effet dans un premier temps relever le défi imposé par la cheffe multi-étoilée Anne-Sophie Pic, élue meilleure cheffe au monde. Le but ? Cuire son plat à l'étuvée, c'est-à-dire dans un contenant hermétique, une de ses spécialités, le contenant devant être un fruit ou un légume pour imprégner le plat de son parfum. En bonne posture avec son potimaron rôti rempli d'un savant mêlange de foie gras assorti avec un bouillon de crevette et langoustine, Mohamed semblait enfin confiant pour décrocher le sésame. C'était sans compter sur la jolie trouvaille de Sarah, qui finissait par convaincre la cheffe aux 8 étoiles avec son plat terre-mer joliment cuit dans un oignon.

Résultat pour Mohamed, encore des félicitations, mais toujours une deuxième place, au grand dam des internautes.

De quoi croire réellement à une «malédiction», comme il l'avouait déjà la semaine passée : «Je suis un peu déçu parce que je n'ai pas encore réussi ma pleine victoire depuis le début du concours. Je suis souvent deuxième. Il y a un grand sportif, Poulidor, qui était souvent deuxième et qui était un peu frustré, j'ai un peu le sentiment d'être ce mec-là. Il y a toujours quelqu'un qui me passe devant», avouait-il alors.

Le coup de pied d'Hélène Darroze qui change tout

Pour éviter de terminer avec un zéro pointé et des rivaux qui s'échappent vers les demi-finales, lui restait donc l'épreuve concoctée par le monument Eric Fréchon : sublimer l'oeuf. Le poulain d'Hélène Darroze se lançait alors dans une revisite de l'oeuf-persil-jambon. «Je vais faire un oeuf mollet, je vais sortir le jaune d'oeuf et, à la place, je vais réinjecter une mayonnaise au persil», expliquait-il, plutôt confiant.

Mais son atout principal, un «caviar de blanc d'oeuf», tournait vite à la catastrophe, provoquant son découragement et énervant la cheffe rouge : «Qu'est-ce qu'il me fait Mohamed là ? Hors de question qu'il abandonne son idée géniale de caviar de blancs d'oeufs» réagissait-elle. Consciente de l'urgence du moment, elle choisissait alors la manière forte pour secouer son candidat à la peine. Un bon coup de pied aux fesses, de quoi faire «redescendre en température» un Mohamed pas loin de lâcher prise dans cette épreuve.

Et la méthode forte s'avérait la bonne, puisque c'est son plat surprise que le chef Fréchon décidait de sélectionner «en se mettant à la place du client», malgré une concurrence particulièrement relevée sur ces dégustations. Même si, au passage, le caviar de blanc d'oeuf qui avait donné tant de mal à Mohamed ne lui a pas suscité la moindre remarque...

Avec cette victoire à l'arrachée, le candidat rouge rompt la malédiction et remet enfin les compteurs à zéro, puisque les quatre candidats ont désormais tous un pass en leur possession. Il faudra donc attendre la semaine prochaine pour voir quels cuisiniers sauront tenir la pression, dans ce troisième chapitre des quarts de finale.