Parcourir les routes de France en voiture sans permis : le défi fou de Loana

A peine remise de plusieurs jours de coma en avril dernier, l’ancienne candidate de la télé-réalité Loft Story vient de se lancer dans un défi pour le moins surprenant : traverser une partie de la France en voiture sans permis.

« Je me suis lancé un défi, c'est de m'acheter une voiture sans permis et de parcourir la distance Lyon-Le Lavandou sur une durée d'une semaine, parce que je ne peux pas prendre l'autoroute et qu'elle roule doucement», a-t-elle révélé sur son compte Instagram. Une aventure loin des caméras, mais qu’elle filmera avec son téléphone pour la partager avec sa communauté, lui promettant « fous rires et des moments d’émotion». « Ça va être à partir de demain et, tous les jours, vous me verrez en direct en train de conduire ma Titine. Voilà, j'espère que vous serez nombreux et que cela vous plaira ».

Un défi rocambolesque qui n’est pas sans inquiéter les internautes qui suivent son quotidien. Hospitalisée dans un état grave à cause du Covid-19 en avril dernier, la jeune femme de 43 ans, fragilisée par de nombreux excès et tentatives de suicide passées, se remet en effet à peine de plusieurs jours de coma. « J’espère que tu ne tomberas pas en panne », ou « Fais attention, c’est dangereux », l’ont notamment mise en garde ses fans.

Un projet parmi d'autres

Dès sa sortie de l’hôpital, Loana avait confié vouloir regarder vers l’avenir en concrétisant ses nombreux projets. Après avoir révélé au Parisien qu'elle souhaitait ouvrir un cabaret en plein centre de Cannes, le 5 mai dernier elle avait déclaré être en pleine forme dans Touche pas à mon poste : « Je suis une conquérante maintenant. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein de projets. J'ai soif de la vie. Je me prenais trop en pitié, je pensais trop au passé et je ne faisais pas attention au futur et au présent. J'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de mincir, de faire du sport, de redevenir celle que j'étais. Depuis ces cinq jours de coma, j'ai envie d'une vie saine, de mariage, de bébé, de plein de choses. »

Elle avait ensuite ajouté : « Je vais partir avec Eryl Prayer pour faire quelques spectacles à travers la France. Nous avons une heure de show et je vais notamment chanter Comme je t'aime et Obsession, on partagera ensuite la scène et pour finir il y aura une séance de dédicaces avec 50 CD offerts. »

Son nouveau départ, Loana s’apprête donc à le prendre au volant d’une petite voiture. A l’instar de celui entrepris par Paris Hilton et Nicole Ritchie avec The Simple Life, son périple deviendra-t-il une émission de télé-réalité ? Réponse prochainement.