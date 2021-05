Rick and Morty : un spin-off officiellement commandé

Selon le site américain The Hollywood Reporter, la chaîne américaine Adult Swim vient de confirmer la mise en production du spin-off de «Rick and Morty», baptisé «The Vindicators».

Déclinée en 8 ou 10 épisodes, cette mini-série suivra les personnages surnommés The Vindicators, aperçus dans l’épisode 4 de la saison 3 de Rick and Morty. Les téléspectateurs retrouveront Supernova, Vance Maximus, Alan Rails, Crocubot et Noob Noob dans de nouvelles aventures où ils joindront leur force pour combattre le crime… et ce malgré les dysfonctionnements évidents au sein de leur union.

Dan Harmon et Justin Roiland, les créateurs de Rick and Morty, seront bien évidemment présents au générique en tant que producteurs exécutifs, aux côtés d'Erica Rosbe et Sarah Carbiener.

«Nous sommes ravies de travailler à nouveau dans l’univers de Rick et Morty, et cette mini-série est une opportunité incroyable d’explorer ce qui se passe après que les Vindicators sauvent (ou détruisent) les mondes. Nous sommes impatientes de montrer comment cette équipe de super-héros dysfinctionnelle fonctionne quand Rick n’est pas là pour tenter de tuer la moitié de ses membres », ont expliqué Erica Rosbe et Sarah Carbiener dans un communiqué.