Marc Levy : Canal+ adapte son roman « Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites » en série, avec Jean Reno au casting

Le groupe Canal+ vient d'annoncer le lancement du tournage de la série « Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites », une adaptation du roman de Marc Levy, avec Jean Reno au casting.

La réalisation a été confiée à Miguel Courtois (« El lobo », « Gal », « Operacion E »). Marc Levy s'est chargé personnellement de l'écriture du scénario qui suivra l'histoire de Julia Saurel, une jeune femme qui a toujours eu une relation compliquée avec son père, Michel, un homme d’affaires brillant mais distant.

Quelques jours avant son mariage, Julia apprend que son père n’assistera pas à la cérémonie. Si elle l’avait pressenti, pour une fois Julia doit lui reconnaître une excuse irréprochable : il vient de mourir. L’ironie de la situation n’échappe pas à Julia, qui voit ses noces se transformer en enterrement… Jusqu’à son dernier jour, Michel aura réussi à chambouler sa vie. Le lendemain de ses obsèques, il réserve une dernière surprise à sa fille : un androïde qui contient toute sa mémoire et même son fichu caractère. Mais «aussi perfectionnée qu’elle soit, cette extraordinaire machine n’a que sept jours d’autonomie au terme desquels ses batteries seront épuisées»...

Un tour d'Europe

La série sera une « comédie douce et piquante entre une fille et son père. Un voyage extraordinaire de Paris à Berlin, en passant par Bruges et Madrid». Elle racontera aussi comment Julia trouvera une seconde chance de renouer avec son premier amour, Tomas, un journaliste qu’elle avait rencontré à Berlin le jour de la chute du mur.

Jean Reno (« Léon »), Alexandra Maria Lara (« La chute »), Alex Brendemühl (« Madre ») et Ben (« Hôtel normandy ») font partie des acteurs annoncés au casting.