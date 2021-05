EuroMillions : Voici les signes astrologiques qui ont le plus de chances de gagner

Et si la clé de la fortune se trouvait dans l'astrologie ? Cette piste mérite d'être explorée. Car si elle semble farfelue en premier lieu, elle est pourtant bien sérieuse et appuyée par des statistiques.

Pour en avoir le coeur net, The Lott, l'équivalent de la Française des Jeux mais pour l'Australie, a ainsi entrepris d'analyser les dates de naissance des grands gagnants du loto australien de l'année 2019.

Et si cette étude a été faite sous d'autres latitudes, gageons qu'elle puisse fonctionner également en Europe.

Comme un poisson dans l'or

Ainsi, The Lott explique que si l'on devrait retrouver un peu plus de 8,33 % de gagnants parmi tous les signes astrologiques, il se trouve qu'en réalité il y a de grandes disparités entre les douze signes du zodiaque et, clairement, sous cet aspect du moins, tous les joueurs ne sont pas logés à la même enseigne.

Sur la première marche du podium des joueurs chanceux, figurent ainsi sans conteste les Poissons, puisqu'à eux seuls, ils ont représenté en effet 11,6 % des grands gagnants du loto australien l’année dernière.

Revealed: The star signs that are most likely to win the lottery - and it's good news for Pisces https://t.co/L1lBfAF7ht — Angie Katz (@KatzAngie) February 13, 2020

En d'autres termes, plus d'un joueur sur dix ayant remporté le gros lot était de ce signe.

gémeaux et Vierge également à la fête

Les Gémeaux sont également bien lotis et arrivent juste derrière. Ils ont pesé en effet pour 9,9 % des chanceux qui ont empoché des millions.

Enfin, à la 3e marche du podium, on trouve les natifs de la Vierge qui ont raflé 8,9 % des jackpots du loto l’année dernière.

Bon à savoir : de la quatrième à la sixième place, pas de jaloux. On retrouve en effet à égalité 8,5 % des joueurs sous le signe du Verseaux, Scorpion et Taureau.

Les SagiTtaire à la peine

C'est à partir de la 7e place que les choses se corsent.

Le signe du Cancer, dont les natifs ont raflé le jackpot à 8,2 %, ouvre ainsi le bal des plus mal lotis. Les natifs de ce signe sont les premiers à obtenir un score inférieur à la moyenne totale des joueurs (8,33 %).

Les personnes nées sous le signe du Lion, Balance et Capricorne, arrivent juste ensuite ex-aequo avec 7,7 %.

Enfin, en queue de peloton, viennent les natifs du Bélier (7,5 %) et surtout du Sagittaire qui ferment la marche, avec seulement 6 % des gros gagnants.

Conclusion : les Poissons auraient près de deux fois plus de chances de rafler le jackpot que les Sagitaire.

Des disparités à expliquer

Mais en est-on sûrs de ces disparités à 100 % ? En fait pas vraiment.

Concrètement, pour savoir vraiment de quoi il en retourne, il faudrait tout d'abord pondérer ces pourcentages avec la proportion de joueurs de chaque signe astrologique.

Autrement dit, si les Poissons sont vraiment ceux qui jouent le plus au loto et les Sagittaire ceux qui y jouent le moins, il est cohérent que ce soit les Poissons qui apparaissent comme les plus «chanceux».

Ensuite, même si l'on part du principe qu’il n’y a pas de différence aussi marquée en ce qui concerne les dates de naissance des joueurs, l'idéal serait de répéter l'étude sur les dix dernières ou prochaines années, seule méthode scientifique valable pour savoir si certains signes astrologiques sont - vraiment - plus chanceux que d’autres au loto ou à l'Euromillions.