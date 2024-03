«Cash» : un Français remporte 500.000 euros au célèbre jeu de grattage

500.000 euros ont été gagnés par un joueur qui a acheté un ticket gagnant du jeu à gratter «Cash» en Charente-Maritime.

Un demi-million d’euros remporté en quelques coups de grattage. Un joueur, dont l’identité est encore inconnue, a remporté 500.000 euros au jeu de grattage «Cash» dans un loto-tabac-presse de Saint-Aigulin (Charente-Maritime).

«Nous ne connaissons pas l’identité du gagnant, mais c’est pour moi la plus grosse somme jamais gagnée depuis que j’ai ouvert mon commerce en 2010. Cette somme, c’est le plus gros gain possible au Cash, dont la mise est de 5 euros seulement», a déclaré à Sud-Ouest Hugues Legendre, gérant du commerce où le ticket gagnant a été acheté.

Selon les chiffres de la Française des Jeux, seulement quatre tickets permettent de remporter 500.000 euros parmi les 6.314.006 gagnants.

Pour récupérer son gain monumental, le vainqueur doit se faire connaître auprès d’un centre de paiement de la Française des Jeux.