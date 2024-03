EuroMillions : un jackpot de 130 millions d'euros à gagner ce vendredi

Un important jackpot de 130 millions d’euros sera mis en jeu ce vendredi 15 mars par la Française des Jeux (FDJ).

Après le Méga Jackpot de 144 millions d’euros en janvier dernier, la Française des Jeux donne une nouvelle chance aux joueurs pour changer de vie. La somme astronomique de 130 millions d’euros sera à gagner ce vendredi 15 mars pour le tirage de l’EuroMillions.

Le précédent Méga Jackpot avait été remporté par un Britannique et un Espagnol, grâce aux numéros 5-10-19-27-30 et aux étoiles 5 et 6. Cinq Français avaient, quant à eux, réussi à trouver cinq bons numéros et une étoile, leur permettant de remporter 82.000 euros chacun.

À nouveau, pour tenter sa chance ce vendredi, il faut se rendre sur le site de la FDJ et choisir ses cinq numéros et ses deux numéros étoiles pour valider sa participation. L’autre option est de se rendre chez un buraliste et de remplir une grille, en procédant de la même façon qu'en ligne.

Il s’agit, par ailleurs, d’un «jackpot roulant», ce qui signifie que les gains de la cagnotte augmenteront tant que la somme n’a pas été remportée. Le montant pourrait donc atteindre jusqu’à 250 millions d’euros.

Le tirage de l’EuroMillions aura donc lieu ce vendredi à 21h05.