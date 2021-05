Joseph Gordon-Levitt incarnera le créateur de Uber dans la série «Super Pumped»

La chaîne américaine Showtime vient de commander la série d’anthologie «Super Pumped» consacrée au monde des affaires, et son impact culturel. Avec une première saison consacrée à l’ancien patron de Uber, Travis Kalanick.

Cette anthologie créée par Brian Koppelman (Billions), David Levien et Beth Schacter (Quantico), suivra l’incroyable ascension de Travis Kalanick dans la Silicon Valley, comment il est devenu milliardaire grâce au lancement, en 2009, de l’application Uber, et la controverse autour de sa gestion managériale réputée toxique qui le poussera à démissionner en 2017.

Le premier volet d'une longue série

C’est le comédien Joseph Gordon-Levitt qui incarnera Travis Kalanick à l’écran. «Nous sommes excités de voir ce qu’il va apporter au rôle de Travis Kalanick, le brillant et controversé patron d’Uber dont l’ambition et la volonté ont menacé de détruire l’entrprise qu’il était déterminé à bâtir. Nous sommes tout aussi impatients de travailler avec Brian Koppelman, David Levien et Beth Schacter, qui ont toujours su proposer des séries provocantes et divertissantes qui ont alimenté le discours culturel», a réagi Amy Israel, une des responsables de la communication des programmes de Showtime.

La série sera inspirée du livre Super Pumped : The Battle for Uber de Mike Isaac publié en 2019. En développement depuis la fin 2019, elle avait d’abord été imaginée comme une série limitée, avant de devenir une anthologie. Pour le moment, aucune information concernant les sujets des prochaines saisons n’a été dévoilée. Showtime n’a pas encore révélé la date de diffusion de la série.