Francis Lalanne : son frère Jean-Félix dévoile un épisode violent de l'enfance du chanteur (VIDEO)

Invité de l’émission «L’instant de Luxe» sur la chaîne Non Stop People, Jean-Félix Lalanne s’est livré à quelques confidences sur son frère, Francis, notamment un coup de sang dont ce dernier a été l’auteur dans son enfance.

Alors que Francis Lalanne fait l’actualité après son altercation avec des journalistes de l’émission Quotidien – une plainte a été déposée pour «violence avec menace et usage d’une arme», tandis que le chanteur a démenti et dénoncé une «mise en scène» – son frère Jean-Félix s’est exprimé sur la personnalité de son aîné, dont il se sent très différent malgré leur enfance commune.

S’il assure que Francis Lalanne est sincère dans ses démarches et les combats qu’il mène, Jean-Félix avoue ne pas toujours réussir à comprendre son frère. «Il y a plein d'aspects de Francis que je ne comprends pas, même en étant son frère et en le connaissant depuis tout petit», assure-t-il. «Il ne rentre que dans des combats qui ne le servent pas ! Ce sont des combats perdus d'avance, c'est David contre Goliath», poursuit Jean-Félix, tout en reconnaissant ne plus chercher à raisonner son aîné, ni même à le soutenir dans «ses croisades».

Quand Jordan de Luxe tente de savoir si un événement de son enfance permettrait d’expliquer la personnalité d’écorché vif de Francis Lalanne, Jean-Félix se contente de raconter une histoire étonnante remontant à l’époque où le chanteur avait 8 ans. «Francis a mis un pain dans la gueule d'un dentiste quand il avait 8 ans ! Je ne sais pas, peut-être qu'il lui a fait mal et c'était un réflexe», raconte-t-il.

Selon son frère, Francis Lalanne a toujours le goût de l’engagement dans le sang, et avait même monté son propre parti politique à l’école. Pour ce qui est d’une possible blessure d’enfance, Jean-Félix avoue ne pas savoir s’il s’agit de cela. Mais laisse entendre que Francis Lalanne pourrait dissimuler un mal-être depuis tout ce temps. «Il a toujours eu ça dans son ADN, a-t-il continué. Je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose durant notre enfance et que je n'ai pas vu parce que j'étais petit, ou une blessure, une cassure, une brisure. Je pense qu'il y a plein de choses dont il ne parle pas», précise-t-il.