«Tout le monde veut prendre sa place» : Quel animateur va remplacer Nagui ?

Après quinze ans de bons et loyaux services, Nagui a annoncé qu’il ne présentera plus à la rentrée prochaine le jeu «Tout le monde veut prendre sa place» diffusé sur France 2, à l’heure du déjeuner. On connaît le nom de l'animateur qui va lui succéder.

Le présentateur et mari de la comédienne Mélanie Page a souhaité tourner la page après avoir essayé d’apporter un peu de renouveau à ce programme phare de la chaîne. Se sentant en «décalage» entre lui et l’émission, il a tout simplement préféré s’en aller et laisser la place à un autre animateur qui reprendra donc dans quelques semaines les rênes de «Tout le monde veut prendre sa place».

Selon des informations dévoilées par Le Parisien, il s’agirait de Laurence Boccolini qui présente actuellement l’émission «Mot de passe» et aurait été préféré à des vedettes de la télé belge comme l’indique le quotidien. Celle qui présentait par le passé «Le Maillon faible» ou encore «Money Drop» bénéficie d’une belle cote de popularité auprès des téléspectateurs. Un atout pour voir les audiences rebooster.

Le jeu devrait connaître quelques changements, à commencer par de nouveaux décors et une première manche revue et corrigée.