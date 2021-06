Finale Top Chef 2021 : béret et costume, le look de Paul Pairet amuse les internautes

La tenue de Paul Pairet n’est pas passée inaperçue hier soir. En cause ? Le chef, qui ne lâche jamais sa casquette en toile en cuisine, avait choisi de porter une casquette gavroche en tweed et une cravatte pour la finale.

Un couvre-chef et un look qui ont amusé les internautes. «Sapé comme jamais le jury pour la finale de Top chef », s'amuse un internaute. «Quand tu ressors ta plus belle tenue pour fêter la réouverture des restaus», taquine un autre.

Sapés comme jamais pour la finale le jury de #TopChef pic.twitter.com/SiCSFXkSc0 — Jang (@CharlesThugg) June 9, 2021

Quand tu ressors ta plus belle tenue pour fêter la réouverture des restaus....#TopChef pic.twitter.com/26ihxNMy1s — D'JiHair (@CabMan70) June 9, 2021

Un look qui fait parler

De la série «Peaky Blinders» et son gang des casquettes, dans lesquelles ses membres cachent leur lame de rasoir, à Louis la Brocante pour le côté rétro, en passant par le Poinçonneur des Lilas version moderne, le style affirmé de Paul Pairet a donné lieu à une série de comparaisons humoristiques.

«C’est vrai que Pairet, on ne sait pas s’il va juger le plat ou s’il va contrôler la date de validité de ta carte grand voyageur», «Euh pourquoi Paul Pairet est habillé en Louis la Brocante ?», «Il a l’air sympa le nouveau Professeur contre les Forces du Mal», peut-on lire entre autres commentaires humoristiques.

- Mangez ! Sur ordre des Peaky Blinders !



- Hein ? Qu'est-ce que tu dis Paul ?



- Non, non rien dsl#TopChef #TopChef2021 pic.twitter.com/4qJCMsiOzO — carooote (@LaCarotinerie) June 9, 2021

Il a l'air sympa le nouveau Professeur contre les Forces du Mal.#TopChef #TopChef2021 pic.twitter.com/Tc1zSm0B0q — Cecile Magnier (@Cecilou73) June 9, 2021

euh pourquoi Paul Pairet est habillé en Louis la Brocante ? #TopChef pic.twitter.com/9b4URFG3Xg — Alohonora (@bibi_girl_swag) June 9, 2021

"Bien sûr que j'adore cette entrée, mais ça ne va pas m'empêcher de te demander ton titre de transport Michel ainsi que ta carte vermeille" #TopChef pic.twitter.com/4HeCqSwn1I — Out of context Top Chef (@TopChefOOC) June 9, 2021

Un côté rétro, qui contrairement à la cote de popularité de Paul Pairet, n'a pas fait cette fois l'unanimité. Mais en matière de mode, les goûts et les couleurs ne se discutent pas.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les internautes taquinent Paul Pairet. Après une bourde du chef sur Dragon Ball Z, personnage qu'il avait avoué ne pas connaître, Paul Pairet s'était fait épingler avec humour sur Twitter.

Pas de quoi toutefois entacher le capital sympathie de cette personnalité très appréciée du concours, pour sa bienveillance ainsi que sa manie, elle aussi largement commentée, de faire l'avion pour célébrer les victoires. Une victoire que le chef n'aura pas remportée pour la deuxième année consécutive. Sa candidate, Sarah Mainguy, s'est inclinée hier devant Mohamed Cheikh, comme Adrien Cachot devant David Gallienne, l'année dernière.