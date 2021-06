NFT : Un personnage numérique adjugé 11,7 millions de dollars aux enchères

Vendu 11,7 millions de dollars ce jeudi 10 juin à New York chez Sotheby’s, CryptoPunk 7523 est désormais le deuxième NFT le plus cher au monde, loin derrière l'oeuvre numérique « Everydays » de l'artiste Beeple, vendue 69,3 millions de dollars mi-mars.

CryptoPunk 7523 appartient à une série de créatures conçues en 2017 par Larva Labs, une jeune société américaine qui a contribué au développement des NFT (ces objets uniques et réputés inviolables répertoriés dans la blockchain) dont l'explosion ces derniers mois est en train de révolutionner le marché de l'art.

Chaque image conçue par Larva Labs représente grossièrement un visage pixellisé, qui rappelle les personnages des jeux vidéo des années 1980. Le 7523 est un des rares parmi les 10.000 personnages CryptoPunks, à porter un masque chirurgical, ce qui en faisait un bien particulièrement prisé.

Sotheby’s a révélé que l’acheteur était l’entrepreneur Shalom McKenzie, premier actionnaire de DraftKings, opérateur de paris en ligne, dont la fortune est estimée à plusieurs centaines de millions de dollars.

Outre le 7523, plusieurs exemplaires se sont vendus plus de 100.000 dollars chacun ces derniers jours. Au total, les CryptoPunks ont généré 351 millions de dollars de transactions depuis leur lancement, selon NonFungible.com.

Moments ago in our #London saleroom, an extremely rare “Alien” CryptoPunk #7523 from the collection of @sillytuna sold for $11.8M as part of our #NativelyDigital NFT auction – setting a new world auction record for a single CryptoPunk. pic.twitter.com/PDVUSttI3o

Autre témoin du boom phénoménal que connaît l’art numérique certifié NFT, l'artiste français Fred Forest, pionnier en la matière, va mettre en vente une oeuvre intitulée « NFT-Archeology », pour un montant de 69,3 millions + 1 dollar, avec l'espoir de battre le record de l'artiste Beeple, a annoncé jeudi la Fondation Cartier.

‘Natively Digital: A Curated NFT Sale’ is NOW open for bidding! And tomorrow the multi-venue global exhibition in partnership with @Samsung & @SamsungUS will open in our galleries in #NYC, London, Hong Kong and across the metaverse.





Bid & browsehttps://t.co/o4ktUIB8ZU pic.twitter.com/dm9C37AsjU

— Sotheby's (@Sothebys) June 3, 2021