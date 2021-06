The Morning Show avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon sera bientôt de retour avec une saison 2

Nommée huit fois aux Emmys et deux fois aux Golden Globes, la série d’Apple TV The Morning Show sera de retour le 17 septembre prochain.

Première série de la plate-forme de la marque à pomme lancée en 2019, elle dévoile les dessous peu reluisants de la télé, en plongeant dans les coulisses de la matinale la plus regardée des Etats-Unis (fictive mais toutes ressemblances ne sauraient être fortuites…), émission diffusée sur la chaîne UBA dont l’animateur-vedette est accusé de harcèlement et d’agressions sexuelles.

(Spoilers). L’action reprendra où elle s’était arrêtée, à savoir au moment de la révélation en direct à l’antenne par Alex (Jennifer Aniston) et Bradley (Reese Witherspoon) de l’environnement de travail toxique qui règne dans les coulisses du show dont elles sont les stars. Des accusations retentissantes qui vont contraindre la chaîne UBA à tout faire pour redorer son image.

Le revers de la médaille

Toutes deux productrices exécutives de la série, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, héroïnes aux côtés de Steve Carell et Billy Crudup, seront rejointes au casting par Julianna Margulies (Urgences, The good wife) dans le rôle d’une journaliste pas vraiment tendre avec Alex, sur le départ après ses révélations fracassantes. « Il y a eu beaucoup d’écrits sur The Morning Show et une soif d’audience qui rendait même le pire comportement permis. Pensez-vous que les problèmes importants ont été résolus ? », demande le personnage de Margulies à celui d'Aniston à la fin du teaser, à voir ci-dessous.

La saison 2, qui continuera d’explorer l’univers (malsain) des médias, comportera dix épisodes comme la première. Ils seront diffusés à raison d’un par semaine.