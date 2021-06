Chronique des Bridgerton : Regé-Jean Page avoue que sa famille ne veut pas voir ses «fesses trop souvent» dans les scènes de sexe

Regé-Jean Page ne figurera pas au casting de la saison 2 de « La chronique des Bridgerton ». Alors que le rôle de Duc l’a définitivement propulsé sur le devant de la scène, l’acteur est revenu dans une interview sur les scènes de sexe auxquelles il n'était pas préparé, ses proches non plus.

Et une chose est sûre : « Ma famille ne veut pas être submergée par mes fesses trop souvent », a expliqué l’acteur au Hollywood Reporter, avouant avec humour ne pas s’être suffisamment préparé à cet aspect de la série.

« Personne n'était suffisamment préparé. Je n'étais pas suffisamment préparé et j'étais là », s’est ainsi amusé l’acteur de 31 ans, reconnaissant toutefois l’impact de ces moments intenses auprès du public. « Je pense que les gens étaient reconnaissants pour l'intensité des aspects romantiques de Bridgerton », ironisant ensuite : « Je ne sais pas à quel point j'étais reconnaissant de le regarder par moi-même. C'était écrasant. Mais je pense que les gens cherchaient à être dépassés ».

Attentif aux émotions de sa famille

Si la famille de Regé-Jean Page a plutôt bien réagi à cette occasion, « car tout le monde semble terriblement heureux », explique l’acteur, Regé-Jean Page est apparu très attentif à ce que ressentent ses proches. L’acteur britanico-zimbabwéen se sent en effet investi d’une responsabilité quant à ses rôles : « il y a une responsabilité envers ma famille ».

Et de poursuivre en revenant sur son rôle dans «Roots», mini-série sur l’esclavage. « Je pense que je leur devais ce côté des choses parce que je sais que, par exemple, mon frère a du mal à regarder « Roots », il ne peut pas le faire. Et je dois m'occuper de ma famille dans le travail le plus traumatisant, autant que je m'occupe d'eux quand ils vont rougir ».

«Il y a toujours une conversation avec les gens que vous aimez », conclut l’acteur, que la rumeur a pressenti pour devenir le futur James Bond. Une rumeur qui « fait des clics », selon le trentenaire. Mais il dément : « Cela n'a rien à voir avec moi - rien à voir avec tout ce qui s'est passé dans une pièce ou une réunion. C'est littéralement juste une chose dont les gens peuvent parler. C'est donc flatteur, mais ce n'est qu'un jeu ». Dommage.