Présent ou pas dans la prochaine saison de «Danse avec les Stars» ? Anthony Colette a fait son choix

Anthony Colette est un homme très occupé. Devenu acteur et chanteur, le jeune homme de 26 ans n’en oublie pas pour autant ce qu’il doit à «Danse avec les Stars». Il a déjà assuré qu’il serait présent dans la prochaine saison du concours.

Révélé par l’émission de TF1 en 2017, Anthony Colette a affirmé au site de Voici qu’il reprendrait son rôle de chorégraphe dans la saison 11 de Danse avec les Stars, présentée par Camille Combal et Karine Ferri. Le danseur, qui incarne le personnage d’Hadrien dans la série télévisée Demain nous appartient, explique qu’il «ne tournerait pas» pendant cette période afin d’être disponible. «Tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est grâce à cette émission. Je l'aime et je lui dois beaucoup. Donc oui, je serai toujours là pour elle», précise Anthony Colette.

La série Demain nous appartient n’est pas le seul projet mené par le jeune homme en parallèle de sa carrière de danseur, puisque le 11 juin dernier, il a dévoilé à ses fans le clip de sa chanson de l’été, Bella Bella, sur son compte Instagram.

Pour rappel, la saison 11 de Danse avec les stars – qui a été repoussée d’un an en raison de la crise sanitaire mondiale – devrait être lancée sur TF1 à la rentrée prochaine. Selon Camille Combal, toute la production de l’émission est «dans les starting-blocks», et plusieurs surprises attendent les téléspectateurs. «Le casting est super et il y aura quelques nouveautés», assure-t-il au site de Télé Star.