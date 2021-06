Mylène Farmer annonce une tournée des stades

Mylène Farmer va faire son retour sur scène. La chanteuse a annoncé une tournée des stades pour 2023.

Intitulée Nevermore, elle comptera onze dates et passera par la France, la Suisse et la Belgique.

Après avoir éveillé la curiosité de ses fans avec d’énigmatiques vidéos, la chanteuse a révélé cette information ce mardi 22 juin sur Youtube.

Huitième show de sa carrière et second réservé aux stades après sa tournée de 2009, Nervermore démarrera le 3 juin 2023 au stade Pierre Mauroy de Lille. Ce sont ensuite deux concerts à Nantes les 9 et 10 juin au Stade de la Beaujoire qui suivront, puis Mylène Farmer se produira à Genève les 16 et 17 juin. La star prendra après cela la direction de Lyon avant de se rendre au Stade de France les 30 juin et 1er juillet. Puis le 8 juillet elle sera à l’Orange Vélodrome de Marseille, le 15 juillet à Bordeaux, enfin la tournée s’achèvera le 22 juillet 2023 au Stade Baudoin de Bruxelles.

Certains fans de la chanteuse, comme ils l'avaient déjà fait pour son précédent et pharaonique show passé par la Défense Arena en 2019, craignent que Nevermore - dont le titre peut être traduit en français par « jamais plus » et les vidéos de promotion contiennent des images de ses premières scènes - ne constitue une tournée d’adieux. D’autres espèrent qu’elle sera l’occasion de découvrir de nouveaux titres. Pour mémoire, la chanteuse n’a pas sorti d'inédit depuis Désobéissance, son 11e album studio paru en 2018.

Une prévente exclusive sur un site dédié sera ouverte le 1er octobre prochain, puis la billeterie générale ouvrira le 4 octobre.