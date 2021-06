Marion Cotillard victime d'un coup de foudre inattendu

Marion Cotillard ouvrira le Festival de Cannes le 6 juillet prochain avec le film « Annette », de Leos Carax. A cette occasion, l’actrice entame sa tournée promotionnelle sur les plateaux de télé.

Elle était ainsi l’invitée de l’émission Quotidien, jeudi 24 juin, et s’est lancée dans une série de mimes, dont celui d'un coup de foudre.

Alors que dans «Annette», Marion Cotillard rend hommage aux actrices du cinéma muet, Yann Barthès lui a lancé un défi : «Si on met l'image en noir et blanc et que je vous demande si vous pouvez faire des émotions, vous pouvez les faire ?» L'actrice joue alors le jeu et imite successivement plusieurs sentiments - la peur, la colère, la joie - avant que Yann Barthès lui demande de jouer un coup de foudre.

«Oh purée, c'est super dur », lance alors l'actrice de 45 ans ,«donc je le fais avec vous», prévient-elle. Et de se mettre, entre deux sourires gênés et tentant de se concentrer, dans la peau d'un personnage tombant sous le charme de son partenaire. Si Marion Cotillard s'interroge sur sa prestation - «C'est nul non ? » demande-t-elle - sa performance a, à juste titre, convaincu toute l'équipe sur le plateau.

La peur, la colère, la joie, le coup de foudre, Mariani au second tour des régionales...





Marion Cotillard dans #Quotidien pic.twitter.com/0mcQGsqzaF — Quotidien (@Qofficiel) June 24, 2021

Un coup de foudre parfaitement joué qui n'a toutefois pas de quoi inquiéter Guillaume Canet. La compagne du réalisateur d'Astérix et mère de ses deux enfants, Louise et Marcel, a fait part de l'admiration qu'elle a pour l'homme qui partage sa vie depuis 2007.

Revenant sur le tournage d'Astérix, dans lequel l'actrice campe Cléopâtre, Marion Cotillard a confié être ravie de tourner avec son compagnon avant de louer ses qualités. «C'est un réalisateur que j'aime profondément. J'aime son travail. J'aime la façon dont il travaille. J'aime les risques qu'il prend», a expliqué l'actrice. « J'ai une grande admiration et un grand respect pour lui. C'est toujours quelque chose d'assez fort de tourner avec lui». Une belle déclaration.