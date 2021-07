Binge-Watching : 11 nouvelles séries à ne pas rater cet été

Fans de séries, qu’importe où, qu’importe comment, il ne faudra pas rater ces petites pépites.

Made For Love, saison 1, tous les lundis à 21h sur Canal+ et en intégralité sur myCanal, depuis le 1er juillet

L'histoire est celle d'Hazel (Cristin Milioti) qui, mariée depuis dix ans à un homme obsessionnel (mesurez bien le malaise, elle se voit notamment demander une note à chacun de ses orgasmes), décide de prendre la poudre d'escampette mais découvre que son magnat de la technologie d'époux lui a implanté dans le cerveau une puce qui lui permet de voir tout ce qu’elle voit et de connaître chacune de ses émotions...

Son mélange des genres n’est pas sans rappeler Upload (Amazon). Made for Love pourrait elle aussi être le fruit des amours de Black Mirror avec une comédie. La série s’amuse en effet des dangers des nouvelles technologies sur les relations amoureuses et sur la protection de la vie privée. Aussi barrée qu’indispensable.

A Million Little Things, saison 1, à 21h sur TF1 Séries Films depuis le 5 juillet, et sur salto depuis janvier

Avis aux fans de «drames qui ressemblent à la vraie vie et qui font beaucoup beaucoup pleurer» à la This is us : A million little things a été faite pour vous. Le pitch : « Suivant l'adage, ‘L'amitié ce n'est pas une seule chose, c'est un million de petites choses’, cette série suit un groupe d'amis dont, pour différentes raisons, les vies stagnent. Alors que l'un d'entre eux se suicide, le choc va les aider à remettre de l'ordre dans leurs existences respectives et consolider leur amitié...».

Monstres & Cie : Au travail, saison 1, sur Disney+, à partir du 7 juillet

Cet été 2021 marque le grand retour des stars incontournables des studios Pixar : Bob et Sulli, le duo de Monstres & Cie. Le temps de 10 épisodes diffusés à un rythme hebdomadaire le mercredi, ces héros de Monstropolis prolongent leurs aventures dans une série qui fait directement suite au premier film, et dont l'action démarre au lendemain du jour où la centrale dans laquelle ils travaillent a commencé à recycler les rires d’enfants pour alimenter la ville en énergie.

Gossip Girl, sur HBO Max puis sur Warner TV en France, à partir du 8 juillet

L'originale - qui avait révélé Blake Lively (Adaline) et Penn Badgley (You) - se penchait sur les tumultueuses aventures de la jeunesse dorée de Manhattan et s'était arrêtée en 2012 au terme de six saisons. Voici qu'une toute nouvelle série Gossip Girl débarque cet été. Si le casting est ici renouvelé avec une génération inédite de jeunes acteurs, la voix de la narratrice reste quant à elle celle de Kristen Bell dont le gimmick « XOXO Gossip Girl » est encore dans les mémoires des fans de la première heure...

The White Lotus, le 12 juillet, sur OCS

Satire sociale sur fond de thriller signée Mike White (Enlightened, Rock Academy), cette mini‑série en 6 épisodes suit des touristes fortunés s’offrant une petite semaine de vacances dans un complexe touristique luxueux d'Hawaï où ils multiplient les caprices. Alexandra Daddario (Why Women Kill, Baywatch), Steve Zahn (Dallas Buyers Club, Treme), Connie Britton (Friday Night Lights, Nashville), Jennifer Coolidge (La revanche d’une blonde) ou Murray Bartlett (Les chroniques de San Francisco) figurent notamment au casting.

Les Maitres de l’univers : Révélation, partie 1, le 23 juillet, sur Netflix

Showrunnée par Kevin Smith (Clerks), « Masters of the universe : Revelation » est une suite directe à la série originale culte qui a bercé toute une génération dans les années 1980. 40 ans après, Musclor (He-Man en VO), le héros tout en muscles, fait un retour flamboyant pour sauver Eternia, toujours menacée par le terrible Skeletor... Le casting des voix est dingue. Dans la version originale, Mark Hamill prête la sienne à Skeletor, Chris Wood à Musclor, Sarah Michelle Gellar à Teela, Liam Cunningham au Maitre d’Armes et Lana Headey à Evil-Lyn.

Mr Corman, le 6 août, sur AppleTV+

Joseph Gordon-Levitt incarne le héros de cette comédie dramatique, un artiste dans l'âme, qui enseigne dans une école primaire publique de la vallée de San Fernando, après avoir renoncé à une carrière musicale. Bien que reconnaissant pour cette vie, il se retrouve à faire face à de l’anxiété, la solitude et un malaise existentiel de plus en plus profond qui va le pousser à vouloir se départir d'un avenir qu'il pensait tout tracé.

Disparu à jamais, le 13 août, sur netflix

Nouvelle production française originale de Netflix créée par David Elkaïm et Vincent Poymiro, d’après un roman à succès d’Harlan Coben publié en 2002, cette série suit Guillaume Lucchesi qui, dix ans après l’accident qui a coûté la vie à sa petite-amie et à son frère, se lance à la recherche de sa femme Judith, mystérieusement disparue suite aux funérailles de sa mère. Dans son enquête, le trentenaire va faire la découverte de secrets familiaux enfouis qui vont réveiller d'anciennes blessures. Au casting : Finnegan Oldfield, Nicolas Duvauchelle, Guillaume Gouix et Garance Marillier.

Heels, le 15 août, sur starzplay

Stephen Amell (Arrow) et Alexander Ludwig (Vikings) jouent deux frères qui se lancent dans le catch. Plus précisément, la série raconte « l’histoire de ces hommes et de ces femmes qui poursuivent leurs rêves dans le monde de la lutte professionnelle des petites villes. Au coeur d’une communauté très unie de Géorgie, la série suit une fédération familiale de lutte professionnelle, alors que deux frères et rivaux se disputent l’héritage de leur défunt père. Sur le ring, quelqu’un doit jouer le gentil et quelqu’un doit jouer le méchant alias le “heel”. Mais dans le monde réel, ces personnages peuvent être difficile à vivre – ou à laisser derrière soi. »

Nine Perfect Strangers, le 20 août, sur Hulu et amazon prime video

Après l’excellente Big Little Lies, David E Kelley retrouve l’actrice Nicole Kidman pour une nouvelle adaptation d’un roman de l’autrice australienne Liane Moriarty. Nine Perfect Strangers suit la retraite de neuf parfaits étrangers à Tranquillum House - un « centre de santé et de bien-être » qui promet de transformer et de guérir ses clients stressés. Le hic, le complexe, dirigé par Masha (Kidman), ne serait pas aussi bienveillant qu’il l'affirme, et les neuf inconnus sont bien loin de se douter de ce qui les attend… Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Samara Weaving, Melvin Gregg, Asher Keddie, Grace Van Patten, Tiffany Boone et Manny Jacinto complètent le prestigieux casting.

The Chair, le 20 août, sur netflix

Sandra Oh (Grey's Anatomy, Killing Eve) et Jay Duplass (Transparent) sont les héros de cette comédie dramatique. Une satire en six épisodes co-créée par l'actrice Amanda Peet (Dirty John), qui tourne autour de la chaire du département d'anglais d'une grande université.