Les séries de l'été à voir sur Canal+

L'heure des vacances d'été approche... C'est le moment de se concocter une liste de séries à dévorer sous le soleil ou sur le canapé. Thriller, comédie, science-fiction, ou encore drame... Si le coeur balance, bonne nouvelle, il y en aura pour tous les goûts sur Canal+, qui proposera des petites pépites inédites et des suites immanquables de show récents déjà cultes.

Delete me, depuis le 18 juin

Cette série norvégienne de 7 épisodes de 30 minutes s’empare des thèmes du cyberharcèlement et du revenge porn en suivant les itinéraires de deux amies inséparables, Marion et Marit, qui évoluent toutes les deux au sein de l’équipe nationale de natation synchronisée norvégienne. Dès leur diplôme en poche, les lycéennes rêvent de partir ensemble à Miami. Mais un peu avant les vacances de printemps, une sextape impliquant Marion envahit les réseaux. La rumeur enfle et met le lycée en ébullition... À voir dès le 18 juin sur Canal+ Séries, le vendredi à 21h, et en intégralité sur MyCanal.

Schitt’s Creek, saisons 1 à 6, à partir du 26 juin

La série a créé l’événement aux derniers Emmy Awards en remportant tous les prix de la catégorie comédie : meilleure série, meilleure réalisation, meilleur scénario, et côté casting : meilleure actrice pour Catherine O’Hara, meilleur acteur pour Eugene Levy, et meilleurs seconds rôles féminin pour Annie Murphy et masculin pour Dan Levy. Inédite en France, elle suit les déboires de la riche famille Rose qui se retrouve ruinée et contrainte de s’installer dans la petite ville paumée de Schitt’s Creek, achetée un jour pour la blague à cause de son nom (qui peut se traduire littéralement par «ruisseau merdeux»).

Au travers de dialogues truculents, Schitt’s Creek se joue du choc des cultures entre ces (anciens) riches déconnectés de toute réalité et les habitants de la bourgade. Finie l’opulence, terminée l’oisiveté... « Est-ce que les Kardashian seraient encore les Kardashian sans tout ce fric ? », s’est demandé Dan Levy au moment de la création. La famille de Schitt’s Creek va quant à elle peu à peu apprendre la valeur du travail et le sens de l’entraide... À voir à partir du 26 juin sur Canal+, les samedis et dimanches à 18h, et en intégralité sur MyCanal.

Made for Love, à partir du 1er juillet

Série américaine de 8 épisodes de 30 minutes, Made for Love suit Hazel Green, une trentenaire en fuite après dix années étouffantes sous le joug de son mari Byron Gogol, un control freak qui a fait fortune dans les nouvelles technologies. Elle découvre que ce dernier a implanté dans son cerveau un dispositif de surveillance, la puce Made for Love, qui lui permet de la suivre, de l’observer et même de connaître ses « données émotionnelles »… Avec Cristin Milioti, connue pour son rôle dans How I Met your Mother. À partir du 1er juillet sur Canal+, les jeudis à 21h, et en intégralité sur MyCanal.

This is us, saison 5, à partir du 4 juillet

À la fin de la saison 4, la guerre était déclarée entre les deux frangins Kevin et Randall. Dans ce cinquième opus, qui mise sur la renaissance de la famille la plus émouvante du petit écran, les deux frères sauront-ils se réconcilier ? En plus de leurs vies personnelles compliquées, les membres de la famille Pearson vont devoir faire face à... l’arrivée de la pandémie de Covid-19. Autre actualité abordée, celle du mouvement Black Lives Matter.

Eden, à partir du 8 juillet

Série australienne de 8 épisodes de 52 minutes, Eden est centrée sur la disparition d’une adolescente dont la meilleure amie venait de lui avouer ses sentiments pour elle. Une disparition qui va déclencher une suite d'événements dévastateurs dans la station balnéaire d'Eden, qui n'aura alors de paradisiaque que les paysages. À partir du 8 juillet sur Canal+, les jeudis à 22h30, et en intégralité sur le site de Canal+.

Deutschland 89, à partir du 12 juillet

Le dernier volet de la trilogie d’espionnage allemande créée par Anna Winger (Unorthodox) et Jörg Winger poursuit les aventures de l’espion est-allemand Martin Rauch au lendemain de la chute du Mur de Berlin, qui lui a fait perdre son identité, son job et sa patrie.

Smother, à partir du 15 juillet

Après la mort tragique de son mari, Val Ahern enquête sur ce qui a pu se passer dans les heures qui ont suivi l’annonce de leur rupture lors de sa fête d’anniversaire. En scrutant la vie de l’homme avec qui elle a été mariée durnt 30 ans, Val découvre combien le comportement manipulateur de son mari a affecté chacun des membres de sa famille. L'un d'entre eux a-t-il commis l'irréparable ?

The king, à partir du 2 août

Basé sur le roman Le roi de Varsovie de Szczepan Twardoch, la série plonge en 1937, alors que le spectre du fascisme plane sur la ville et que les rues de Varsovie sont gouvernées par des gangsters de la mafia juive, dirigée par Buddy Kaplica (Arkadiusz Jakubik). Le principal exécutant de ce dernier, le boxeur juif Jakub Szapiro (Michał Żurawski), rêve de son côté de se hisser au sommet de la pègre.

City on a Hill, saison 2, à partir du 5 août

Après une première saison dans le Boston du tout début des années 1990, gangréné par la corruption et la criminalité, City on a Hill ouvre un nouveau chapitre dans un quartier différent de la ville pour huit nouveaux épisodes. La série produite par Ben Affleck et Matt Damon revient se frotter de plus près aux problèmes de racisme qui minent encore l’Amérique d’aujourd’hui. Violence quotidienne, trafic de drogues, guerre des gangs… L’action se situe cette fois en 1993, et le meurtre d’un enfant noir met le feu aux poudres… A noter que l’acteur Kevin Bacon, qui y campe un ripou cocaïnomane, réalise lui-même le premier épisode de la saison 2, ce qui marque son retour derrière la caméra pour la première fois depuis plus de dix ans.

The L Word Generation Q, saison 2, à l’heure US en août

Dix ans après leur avoir dit au revoir, les fans de The L word avaient en 2019 retrouvé avec émotion le drama lesbien et ses têtes d’affiche d’antan - Shane (Katherine Moennig), Bette (Jennifer Beals) et Alice (Leisha Hailey) – entourées d’un tout nouveau casting queer. Elles sont de retour pour une nouvelle saison avec notamment l’animatrice et actrice Rosie O'Donnell qui prêtera ses traits à Carrie, la fiancée de Tina. Vanessa Williams (Melrose Place) incarnera quant à elle Pippa Pascal, une artiste que Bette, qui avait perdu les élections pour devenir maire de Los Angeles en fin de saison précédente, veut absolument retrouver. S'agira-t-il d'une affaire de coeur? Réponse à partir du 8 août sur Showtime, et à l’heure US sur les chaînes de Canal+.

Work in progress saison 2, à l’heure US en août

Après avoir envisagé de se suicider au bout de 180 jours si sa vie ne s'améliorait pas dans la saison 1, Abby, la quadragénaire queer, ouvre à nouveau les portes de sa vie foutraque dans la suite de Work in progress, série qui aborde avec tendresse l'amour, le sexe, l'estime de soi, ou encore les troubles obsessionnels compulsifs.

Brooklyn Nine Nine, saison 8, à l’heure US à partir du 13 août

Bonne et mauvaise nouvelle, la célèbre série comique policière s'apprête à dévoiler son ultime saison. L'occasion pour les fans de faire leurs adieux à Jake Peralta (Andy Samberg), Rosa Diaz (Stephanie Beatriz), Holt (Braugher), Amy Santiago (Melissa Fumero), Terry Jeffords (Terry Crews) et Charles Boyle (Joe Lo Truglio).