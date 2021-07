Les nouvelles séries les plus attendues de la rentrée

La rentrée n'est jamais vraiment une partie de plaisir... Heureusement les plate-formes de streaming et les chaînes de télévision nous réservent quelques belles surprises côté séries.

Only Murders in the building (Hulu/Disney+Star), le 31 août

Mélange de comédie et de thriller, «Only murders in the building», avec l’actrice et chanteuse Selena Gomez en tête d’affiche, narre l’histoire de trois voisins new-yorkais - Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) et Mabel (Selena Gomez) - qui ne se connaissent que de vue, mais partagent une même fervente passion pour... les histoires macabres. Lorsqu’un jour un décès survient dans leur très huppé immeuble de l’Upper West Side, ils se persuadent qu’ils sont confrontés à une affaire de meurtre et se lancent dans une enquête pleine d’embûches, au grand dam de leurs autres voisins. Nathan Lane (Modern Family, American Crime Story), Amy Ryan (Gone Baby Gone, The Office) et Tina Fey (Saturday Night Live) complètent le casting.

On the Verge (Canal+), en septembre

Expatriée aux Etats-Unis, l’actrice, scénariste et réalisatrice Julie Delpy (Before Sunrise) dresse «un portrait original, drôle et impertinent de la société américaine» au travers de cette série qui embarque Elisabeth Shue, Sarah Jones et Alexia Landeau, mais aussi Mathieu Demy et Giovani Ribisi «dans un Los Angeles pré-Covid ». «On the verge» y suit quatre amies en pleine midlife crisis qui tentent de jongler entre leur vie familiale et leur vie professionnelle. «Pour Justine, cheffe française dans un restaurant à la mode, Anne, styliste débordée, Ella, avec ses trois enfants de trois pères différents, et Yasmin, qui tente de sortir d’un congé maternité de 12 ans, le quotidien est un numéro d’équilibriste le plus souvent rock’n’roll !», annonce Canal+.

Star Wars Visions (Disney+), le 22 septembre

Cette série d’animation, composée de neuf courts-métrages inédits, réalisés par sept studios d’animation japonais, se définit comme «un hommage à la mythologie nipponne et aux films de George Lucas».

Foundation (AppleTV+), à partir du 24 septembre

Tirée du roman SF culte d’Isaac Asimov et showrunnée par David S. Goyer (Batman Begins), pour qui «le travail prophétique d’Asimov n’a jamais été aussi pertinent qu’aujourd'hui», «Foundation» plonge dans un monde futuriste dans lequel les humains ont depuis longtemps abandonné la Terre et vivent désormais sur des millions de planètes réparties dans l’Univers. Alors que l’empereur Cleon règne sur cet Empire galactique, le docteur Hari Seldon (Jared Harris), spécialiste en psycho-histoire - une «science» capable d’anticiper les grandes crises - prédit la chute sanglante de l’humanité et se lance dans un long périple avec le projet de sauver la civilisation des ténèbres. Les trois premiers épisodes seront mis en ligne le 24 septembre, puis les sept autre à raison d'un par semaine.

Invasion (AppleTV+), le 22 octobre

Ecrite et produite par Simon Kinberg (Seul sur Mars) et David Weil (Hunters), et réalisée par Jakob Verbruggen (The Alienist), «Invasion» est une série de science-fiction qui suit divers personnages situés dans plusieurs villes du monde, au moment où la planète se prépare à une invasion extraterrestre. Des signes mystérieux commencent à se manifester sous la forme d’évanouissements, de crop circles, ou encore de saignements de nez. Le casting compte notamment Sam Neill (Jurassic Park, Peaky Blinders) en shérif, Shamier Anderson (Wynonna Earp) dans le rôle d’un soldat stationné en Afghanistan, et Golshifteh Farahani (A propos d’Elly) dans celui d’une immigrante syrienne de première génération vivant à Long Island avec son époux et ses enfants. Les trois premiers épisodes de la série qui en compte 10 seront disponibles sur Apple TV+ le 22 octobre prochain, les autres à raison d’un par semaine le vendredi.

Cowboy Bebop (Netflix), automne 2021

L’adaptation en live action du célèbre anime japonais réalisé en 1998 par Shin’ichirō Watanabe et écrit par Keiko Nobumoto est attendue cet automne. De très bon augure, et comme l’a dévoilé la featurette à voir ci-dessous, le compositeur originel de la saga SF, Yoko Kanno est de retour pour mettre en musique cette histoire qui suit en 2071 l’équipage du vaisseau Bebop composé de trois chasseurs de primes, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) et Faye Valentine (Daniel Pineda).

Yoko Kanno, the composer behind the iconic soundtrack of the original COWBOY BEBOP anime will be creating the soundtrack for the new Live Action Series. Also confirmed...Cowboy Bebop is coming this Fall. #GeekedWeek pic.twitter.com/6lHZQcoFR6 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021

Dexter (Showtime), prochainement

Dexter is back. Officiellement arrêtée en 2013, la sanglante série sera bientôt de retour avec une saison 9 inédite, qui sera présentée ce 25 juillet au Comic-Con de San Diego. Ce sont dix nouveaux épisodes qui attendent les fans, qui avaient été très déçus par la fin réservée à la série. Le showrunner original Clyde Phillips - parti à la fin de la saison 4 - est cette fois aux commandes. Il est accompagné par Marcos Siega, qui avait déjà réalisé neuf épisodes. «Celui qui a récemment signé le pilote du show DC Batwoman aura une part prépondérante sur ce revival, puisqu’il en produira et en réalisera six épisodes», précise Allociné. Clyde Phillips voit dans cette nouvelle saison une occasion d’écrire un final inédit qui n’aura rien à voir avec celui de la saison 8. Pour mémoire, dans l’ultime épisode, Dexter avait quitté Miami et sa famille pour l’Oregon, où il s’était reconverti en bûcheron. Dans les premières images de la saison 9 dévoilées, on retrouve l’ancien expert médico-légal dans sa cabane en pleine forêt enneigée. Un corps ligoté dans du plastique confirme qu’il n’a depuis rien perdu de ses instincts meurtriers.

elles aussi vont débarquer très prochainement

Une affaire française (TF1)

La série reviendra sur la très médiatique affaire, et irrésolue à ce jour, du petit Grégory, retrouvé mort dans une rivière des Vosges, la Vologne. Guillaume de Tonquédec y joue le gendarme Sesmat, Blandine Bellavoir et Guillaume Gouix le couple Villemin, Mickaël Youn le journaliste de RTL Jean-Michel Bezzina et Gérard Jugnot, Me Garaud, l’avocat des parents du petit Grégory.

Les combattantes (TF1)

Cette mini-série débute son action en septembre 1914. «Depuis quelques semaines, les combats font rage. Dans un petit village de l’est de la France, à quelques kilomètres de la zone allemande, quatre femmes se retrouvent projetées au cœur de l’horreur : Marguerite (Audrey Fleurot), prostituée parisienne aussi mystérieuse que flamboyante que l’on soupçonne d'être une espionne ; Caroline (Sofia Essaïdi), épouse de Victor Dewitt, propriétaire d’une usine de voitures, parti au front, qui se voit propulsée à la tête de l’entreprise familiale (...) ; Agnès (Julie de Bona), mère supérieure d’un couvent réquisitionné et transformé en hôpital militaire (...) ; quant à Suzanne (Camille Lou), jeune infirmière féministe, elle est en cavale depuis un avortement qui a mal tourné... Elles sont les combattantes : quatre femmes exceptionnelles qui durant huit épisodes traverseront un moment intense et tragique de l’Histoire», annonce TF1.

Visions (TF1)

Six ans après le succès du film «La Famille Bélier», la chanteuse Louane a accepté un rôle à la télévision dans une fiction réalisée par Akim Isker et composée de six épisodes. L'interprète de «Jour 1» jouera une psychologue bouleversée par l'histoire de Diego (Léon Durieux), un enfant de huit ans, atteint de mystérieuses visions après la disparition d’une petite fille.

Sandman (Netflix), probablement fin 2021

Annoncée il y a deux ans comme la série DC la plus chère jamais produite, l’adaptation des romans graphiques éponymes de Neil Gaiman par Neil Gaiman s’annonce somptueuse. Morphée y sera incarné par Tom Sturridge (Good Morning England), Lucifer par Gwendoline Christie (Game of Thrones), Roderick Burgess par Charles Dance (GOT) ou encore Death par Kirby Howell-Baptiste (Cruella).

The wheel of time (Amazon Prime Video), « courant 2021 »

Une ambitieuse adaptation de la saga fantasy culte de l’Américain Robert Jordan (La roue du temps en VF), avec l’actrice britannique Rosamund Pike (Gone Girl) dans la peau de la magicienne Moiraine.

Vikings : Valhalla (Netflix), a priori fin 2021

Cent ans après la fin de la série originale, une nouvelle saga commence et met en scène les aventures des Vikings les plus célèbres de l’histoire.

You’ve been waiting patiently and the wait is over!





Get your first look at Vikings: Valhalla courtesy of @NetflixGeeked pic.twitter.com/9XW19sTH2b — Netflix (@netflix) June 7, 2021

The Book of Boba Fett (Disney+), décembre 2021

Annoncée en décembre 2020, à la fin de la deuxième saison de The Mandalorian (la troisième devrait arriver en 2022), cette série en prises de vues réelles s’intéressera à un personnage iconique de la saga Star Wars. Elle devrait se situer dans la même temporalité que The Mandalorian, à savoir entre le sixième et le septième film de la saga cinématographique. Boba Fett sera incarné par Temuera Morrison.

Hawkeye (Disney+), fin 2021 voire 2022

Après Wandavision, Falcon et le Sodat de l’hiver, et Loki, cette nouvelle série Marvel pour la plate-forme Disney+ verra Jeremy Renner reprendre son rôle. Vera Farmiga interprétera quant à elle Eleanor Bishop, la mère de Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Florence Pugh, dans le rôle de Yelena Belova, la nouvelle Veuve Noire du film Black Widow, devrait faire un cameo. Pour se situer dans le MCU, l’action se déroulera juste après les événements d’Endgame.

The official #Hawkeye title sequence has been revealed on @disneyplus: pic.twitter.com/jpHuXqZ2yp — MCU - The Direct (@MCU_Direct) November 18, 2019

The Lord of the Rings (Amazon), a priori 2022

C’est très peu dire qu’elle est extrêmement attendue. Et la version en série du «Seigneur des Anneaux» ne lésine pas sur les moyens… Elle sera tout simplement la série la plus chère jamais produite, avec un budget estimé à 465 millions de dollars (soit 387 millions d’euros) pour sa première saison. Attendue (au mieux) fin 2021 sur Amazon Prime Video, la série «Le Seigneur des Anneaux» plongera dans le Second Âge, à l’époque où Sauron accède au pouvoir et forge l’anneau unique, soit près de 3 000 ans avant les événements du Hobbit et des trois premiers films de Peter Jackson. «Elle montrera pour la première fois à l’écran les légendes héroïques du Second Âge de la Terre du Milieu» et suivra «une série de personnages, inconnus comme familiers, alors qu’ils affrontent l’émergence du mal en Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, en passant par le royaume insulaire à couper le souffle de Númenor jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui perdureront longtemps après leur départ», annonce le communiqué officiel. Robert Aramayo (Game of Thrones), Joseph Mawle (Game of Thrones), Owain Arthur (Kingdom), Nazanin Boniadi (Counterpart) et Ismael Cruz Cordova (The Catch) figurent notamment au casting de la série.