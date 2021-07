Binge-watching : les suites de séries les plus attendues cet été

Souvent retardées en raison de la pandémie, certaines nouvelles saisons de séries très attendues seront à découvrir cet été.

(Attention spoilers)

Atypical, saison 4, Netflix, 8 juillet

La série a présenté au monde Sam Gardner (Keir Gilchrist), un jeune de 18 ans atteint d'autisme, alors qu'il cherchait à nouer de nouvelles relations et se préparait à quitter le foyer familial. La saison 4 reprendra avec des intrigues chargées d’émotion, alors que Sam s’acclimate à sa nouvelle vie en colocation avec son ami de longue date Zahid, et que sa sœur Casey poursuit une relation passionnée avec Izzie.

Ted Lasso, saison 2, Apple TV+, 23 juillet

Dans ce show feel-good, Jason Sudeikis incarne le personnage principal, un joyeux entraîneur de football américain embauché pour entraîner le club de football de l'AFC Richmond, en Premier League anglaise, par sa nouvelle propriétaire Rebecca (Hannah Waddingham), dont la mission initiale est d'humilier son ex-mari ( Anthony Head), l'ex-propriétaire, en détruisant son équipe favorite. À la fin de la première saison, presque tout le monde dans l'équipe est séduit par l'optimisme de Ted, y compris Rebecca… Pour mémoire, AFC Richmond avait été relégué de la Premier League à la Ligue des champions après avoir perdu contre la nouvelle équipe de Jamie, Manchester City.

The L Word : Generation Q, saison 2, sur Canal+ en US+24, le 9 août

Basée sur le drama lesbien culte des anées 2000 The L Word, The L Word: Generation Q continuera avec cette saison 2 de suivre les vies entremêlées à LA des stars originales du show alias les désormais quadras (et très riches) Bette (Jennifer Beals) qui élève la fille qu'elle a eue avec Tina et aspire à devenir maire de Los Angeles, Alice (Leisha Hailey), animatrice télé qui découvre la vie de famille au côté de sa compagne mère de deux enfants, et Shane (Kate Moennig), qui de retour à Los Angeles après sa séparation avec son épouse fait toujours autant tourner les têtes. Un trio entouré d'une nouvelle génération de personnages queer très attachants.

Riverdale, saison 5, partie 2, Netflix en US+24, Netflix

La série créée par Roberto Aguirre-Sacasa d'après les personnages d'Archie Comics, et qui a rendu populaire les acteurs KJ Apa, Camilla Mendes, Cole Sprouse, Lili Reinhart, Casey Cott ou encore Madelaine Petsch, est enfin de retour. Pour mémoire, la première partie de la saison 5 avait fait un bon de sept ans dans la vie des habitants de Riverdale, dévoilant l’entrée de ses personnages phares dans leur vie d’adultes. Parmi eux, Archie, devenu militaire, était revenu dans sa ville natale pour se rendre compte que celle-ci, dirigée fermement par Hiram Lodge, était sur le point de devenir une ville fantôme.

Brooklyn Nine Nine, saison 8, sur Canal+ en US+24, à partir du 13 août

Bonne et mauvaise nouvelle, la célèbre série comique policière s'apprête à dévoiler son ultime saison. L'occasion pour les fans de faire leurs adieux à Jake Peralta (Andy Samberg), Rosa Diaz (Stephanie Beatriz), Holt (Braugher), Amy Santiago (Melissa Fumero), Terry Jeffords (Terry Crews) et Charles Boyle (Joe Lo Truglio).

Modern Love, saison 2, Amazon Prime Video, le 13 août

Inspirée de la célèbre chronique du New York Times du même nom, cette anthologie sur le thème de l’amour - dans laquelle ont déjà joué Anne Hathaway et Dev Patel lors de sa première saison - revient pour une deuxième, avec tout un tas de nouvelles stars invitées, dont Kit Harington, Tobias Menzies, Anna Paquin et Minnie Driver.

Work In Progress, saison 2, sur Canal+ en US+24, a partir du 23 août

Après avoir envisagé de se suicider au bout de 180 jours si sa vie ne s'améliorait pas dans la saison 1, Abby, la quadragénaire queer, ouvre à nouveau les portes de sa vie foutraque dans la suite de Work in progress, série qui aborde avec tendresse l'amour, le sexe, l'estime de soi, ou encore les troubles obsessionnels compulsifs.

The Walking dead, saison 11, OCS en US+24, à partir du 23 aôut

On ne présente plus la série qui a donné naissance à de multiples spin-offs (Fear the Walking Dead et The Walking Dead: World Beyond, et bientôt Tales of the Walking Dead et un trio de films centrés sur Rick Grimes, campé par Andrew Lincoln dans la série), The Walking Dead s'apprête à dévoiler son final. Et la longue série post-apocalyptique bourrée de cliffangers vertigineux et de morts inattendues basée sur les romans graphiques de Robert Kirkman, n'en a pas fini avec les histoires sombres promet la chaîne AMC. Le premier épisode verra notamment l'équipe de survivants partir désespérement en quête de nourriture.

They aren’t going out without a fight. #TWD returns August 22nd. pic.twitter.com/DhHxmUjgmg — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) June 30, 2021

American Horror Story, saison 10, FX le 28 août et prochainement sur Canal+Séries

Elle pourrait être la dernière elle aussi, la saison 10 de la série de Ryan Murphy est intitulée « Double Feature » et sera constituée de deux parties avec deux castings d’acteurs différents, dont feront notamment partie « les habitués » Kathy Bates, Lily Rabe, Billie Lourd et Adina Porter mais aussi des petits nouveaux, comme Macaulay Culkin (Maman, j’ai raté l’avion !), et la mannequin Kaia Gerber, la fille de Cindy Crawford. « Cette nouvelle saison est tout simplement incroyable. J’ai commencé à travailler avec Frances Conroy. Les fans de la première heure d''American Horror Story' vont être comblés car on y croisera aussi Sarah Paulson, Evan Peters, Finn Wittrock, tous les acteurs originaux. Et ce n’est pas tout… Ça va être un véritable bain de sang, c’est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais même pas si je serai capable de la regarder. » a déclaré dans le Ellen Show l’actrice Angelica Ross (1984, Pose).