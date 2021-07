Charlène de Monaco en dit plus sur les raisons de son éloignement

Charlene de Monaco a expliqué pourquoi, après deux mois passés en Afrique du Sud, elle était aujourd'hui encore contrainte de rester loin du Rocher.

Alors que certains la soupçonnent de retarder au maximum son retour à Monaco auprès du prince Albert car son couple battrait de l’aile, la princesse a donné des détails sur les problèmes médicaux qui l’affectent.

Début mai, soit avant son arrivée en Afrique du Sud, Charlene de Monaco avait subi une élévation des sinus et une greffe osseuse en vue de mettre des implants dentaires. C'est suite à cette intervention qu'elle a souffert d’une grave infection des oreilles et de la gorge, a-t-elle révélé ce samedi 17 juillet à Channel24.

L'infection a pris de dangereuses proportions alors qu'elle se trouvait en Afrique du Sud, où elle s’était rendue pour militer pour la protection de la faune. Souffrant d'une douleur insoutenable, elle a dû être opérée d'urgence sur place.

L’ancienne nageuse sud-africaine a expliqué que depuis ses opérations chirurgicales, elle n’est plus en mesure de prendre l’avion pour rentrer chez elle. En effet son corps ne pourrait pas supporter les changements de pression qu’impose un voyage en avion.

Elle a en outre confié que «son mari, ses bébés et ses toutous» lui manquaient énormément et qu’elle faisait en sorte de rester un maximum en contact avec eux. «Mes conversations quotidiennes avec Albert et mes enfants m'aident beaucoup à garder le moral, mais leur présence me manque beaucoup», a-t-elle reconnu avant de conclure : «J'ai hâte que nous soyons ensemble».