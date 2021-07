Cyril Féraud : interpellé sur sa vie amoureuse, l'animateur recadre un internaute

Interpellé sur Twitter au sujet de sa sexualité, l’animateur Cyril Féraud a sèchement répondu à un internaute, dimanche 18 juillet.

L’animateur de 36 ans, qui présente le jeu «Slam» sur France 3, s’est cet été glissé, pour la deuxième année consécutive, dans la peau de «Cyril Gossbo», un personnage déjanté au sein de l'équipe de la célèbre émission «Fort Boyard».

Le présentateur de France Télévisions s’est transformé en «poupée-animateur» prétentieux et «cartoonesque». «C’est un mélange entre Ken de Toy Story et un animateur télé des années 80 ou 90», a détaillé l’animateur à Télé-Loisirs en juillet.

Vie privée

Un rôle humoristique et très second degré que Cyril Féraud adore incarner mais qui a fait réagir sur les réseaux sociaux. Bien que l’animateur partage des moments de sa vie privée, il n’a jamais exposé les détails de sa vie amoureuse et s’amuse même des rumeurs. «Ça les intrigue de savoir si je ne parle pas de ma vie parce que je n’en ai pas, parce que je protège ma femme, parce que je suis homo», avait-t-il confié dans les colonnes du quotidien Libération en novembre 2020.

Et c’est quand que tu vas passer en CE1 pour apprendre la conjugaison ? — Cyril Féraud (@cyrilferaud) July 18, 2021

Alors lorsqu’un internaute sur Twitter se permet de s’interroger sur sa vie intime, l’animateur n’a pas hésité à lui répondre. «C’est quand qu’il diras (sic) qu’il est homo ? il as honte ? (sic)», se questionne-t-il. «Et c’est quand que tu vas passer en CE1 pour apprendre la conjugaison? », lui a rétorqué le présentateur. Une réponse applaudie par d’autres internautes.