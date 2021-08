OSS 117 : les 10 scènes cultes de la saga

Alors que Jean Dujardin enfile pour la troisième fois le costume d’Hubert Bonisseur de La Bath dans «OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire» – réalisé cette fois par Nicolas Bedos – au cinéma dès ce 4 août, retour sur les 10 scènes cultes des deux films précédents.

Le personnage incarné par Jean Dujardin a fait pleurer de rire de millions de spectateurs dans des scènes d’anthologie dans OSS 117 : Le Caire, nid d’espions et Rio ne répond plus superbement mis en scène par Michel Hazanavicius. Chauvin, misogyne et paternaliste, Hubert Bonisseur de La Bath est une parodie bien française de James Bond, qui n’hésite jamais à dire tout ce qui lui passe par la tête, quitte à en devenir profondément ridicule face à ses interlocuteurs.

OSS 117 : Le Caire, nid d’espions (2006)

Le séducteur

Face à Larmina (Bérénice Béjo), Hubert se veut séducteur. Même s’il ne comprend pas toujours les remarques de la jeune femme.

- Je n'ai jamais pu refuser quoi que ce soit à une brune aux yeux marron.

- Et si j'étais blonde aux yeux bleu ?

- Cela ne changerait rien vous êtes mon type de femme, Larmina.

- Et si j'étais naine et myope ?

- Et bien, je ne vous laisserais pas conduire. Ça n'a pas de sens.

La propreté

Hubert fait parfois des allusions salaces… ou pas.

- Vous voyez l’automobile derrière moi ?

- Oui.

- Ça fait un moment que je l’observe.

- Et ?

- Et bien elle est absolument impeccable. C’est quand même bien mieux une voiture propre, non ? À l’occasion, je vous mettrai un petit coup de poliche.

La compétition

Face à son ami Jack, lors d’une partie de Jokari à la plage, Hubert se montre impitoyable avec lui.

- Hahahahahahaha ! 23 à 0 ! C'est la piquette Jack ! Tu sais pas jouer Jack ! T'es mauvais !

Les coutumes

Hubert a beau être un espion de classe internationale, il ne semble pas toujours très au fait des us et coutumes locales.

- J'ai été réveillé par un homme qui hurlait à la mort du haut de cette tour ! J'ai dû le faire taire.

- Le muezzin ?! Vous avez fait taire le Muezzin !

- Le ?

- Le muezzin, le prêtre qui appelle les fidèles à la prière du matin.

- Ah j’ignorais ! C'était donc ça tout ce tintouin.

Bambino

Mettez Hubert dans une situation en apparence inconfortable, comme se retrouver sur scène avec un groupe de musique traditionnelle, et le voilà à enflammer le public.

OSS 117 : Rio ne répond plus (2009)

Bonjour, bonjour

Cette scène se passe de commentaire. Un bijou, tout simplement.

Le lourd

Hubert a un sens très personnel de l’égalité homme/femme. Surtout face à une nouvelle collaboratrice décidée à lui tenir tête.

- Je suis lieutenant-colonel de l’armée israélienne, et l’idée est que nous travaillons ensemble, d’égal à égal.

- On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd.

L’aventure

Hubert est «une aventure», et ce n’est jamais l’humilité qui l’étouffe.

La dictature

Hubert aime son pays, la France, avec ses qualités... et ses défauts.

- Une dictature c'est quand les gens sont communistes, déjà. Qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolorès.

- D’accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision, et dont toute l’information est contrôlée par l’État ?

- J’appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n’importe laquelle : la France du général de Gaulle.

L’amicale nazie

Hubert est un espion, certes. Mais il est aussi un homme pragmatique. Alors si l’information existe, il va essayer de la trouver. Le plus simplement du monde.

- Est-ce qu’il serait par hasard possible – j’ignore si cela existe – de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d’anciens nazis établis au Brésil. (Silence gênant). Il y a forcément une amicale d’anciens nazis, ou un club, ou une association ?

Pour rappel, OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire vient de sortir en salles. Et il promet de nous offrir bien d’autres dialogues tout aussi croustillants.