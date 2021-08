Plus Belle la Vie : le nageur paralympique Théo Curin bientôt au générique ?

Nageur quadri-amputé, Theo Curin pourrait rejoindre le casting de la série Plus Belle la Vie.

Le champion paralympique français, amputé des quatre membres à la suite d'une méningite contractée à l'âge de 6 ans, devrait rejoindre du programme de France 3 croit en effet savoir L’Obs, qui annonce qu’il est actuellement «en discussion» avec la production.

Agé de 21 ans, le jeune homme connaît déjà bien le petit écran, lui qui a notamment décroché une chronique dans le Magazine de la Santé sur France 5, co-animé Echappées Belles en Martinique au côté d’Ismael Khelifa ou plus récemment commenté les épreuves de nage en eau libre des JO de Tokyo sur Eurosport.

Un rôle dans une fiction avec Alessandra Sublet

Côté comédie, le médaillé de bronze au 200 mètres nage libre aux championnats du monde 2019, a déjà fait des apparitions dans la série courte Vestiaires de France 2 et donnera la réplique à Alessandra Sublet dans la nouvelle fiction de TF1 Handi-Gang. Il y jouera le fils de l’animatrice, un lycéen qui prépare le bac et qui va prendre conscience des injustices faites sur les personnes en situation de handicap.

«Ça va être une belle histoire entre une maman et son fils, une belle histoire aussi entre jeunes, ça va être rempli d'amour, indique Théo Curin. On va parler de tout un tas de choses, évidemment du handicap mais on va surtout casser les codes. On va rire, on va pleurer, on va faire des bêtises. Ça va être un très beau film !», a déclaré le jeune homme qui dit avoir déménagé à Paris justement «pour pouvoir passer des castings».

«Après de nombreux castings, j'ai enfin décroché mon premier rôle ! Et pas n'importe lequel... Celui de Sam, l'un des personnages principaux», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Homme de challenge, Theo Curin avait annoncé en octobre dernier qu’il ne participerait pas au JO de Tokyo, afin de s’attaquer à un autre défi de taille : traverser les 122 kilomètres du lac Titicaca à la nage. Il se lancera dans cette traversée entre Pérou et Bolivie en novembre prochain. Pour l’heure, on ignore si son passage au Mistral serait prévu avant ou après, ni quel personnage il serait chargé d'incarner.