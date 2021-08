Koh-Lanta La Légende : le guide pour suivre les candidats sur Instagram

Les fans de Koh-Lanta qui attendent avec impatience «Koh-Lanta, La Légende», saison All-Stars dont la diffusion sera lancée le mardi 24 août, peuvent d’ores et déjà suivre les aventures du quotidien de leurs candidats préférés sur les réseaux sociaux.

Les 20 aventuriers réunis en avril dernier pour l’enregistrement de cette saison anniversaire qui célèbre les 20 ans du jeu, et dont les téléspectateurs découvriront bientôt les nouveaux exploits, sont en effet tous présents sur Instagram. Sans surprise – eu égard à l’engouement qu’il suscite à chacune de ses apparitions -, c’est pour l’heure Claude Dartois qui détient parmi eux le plus grand nombre de followers (plus de 665.000 abonnés).

Cette présence massive sur les réseaux sociaux permet aux candidats de capitaliser sur leur popularité et de recevoir les messages de soutien et d'affection de leurs fans. Mais elle a aussi des revers. La diffusion de l’émission déchaînant parfois les passions, ils ont été nombreux ces dernières années à y être victimes d’insultes et même de menaces de mort. «Il faudrait essayer aussi de nous faire une formation aux réseaux sociaux plus longue de trente minutes», avait d'ailleurs asséné, très remonté contre la production, Laurent de Koh-Lanta les 4 terres en 2020, après avoir reçu des menaces de décapitation.

Quant à la teneur des messages postés par les aventuriers eux-mêmes – qui pour mémoire sont tenus contractuellement au secret quant au contenu de l’émission – la productrice Alexia Laroche-Joubert avait affirmé dans Télé-loisirs qu’il n’y avait pas de contrôle de la part de la production. «On ne contrôle pas les réseaux sociaux des aventuriers. On ne le pourrait pas d'ailleurs. On les accompagne avant le tournage, et avant la diffusion. A ce moment-là, quelqu'un les rencontre pour leur expliquer ce qu'ils vont vivre. Personne ne peut se rendre compte de l'impact de l'exposition médiatique de Koh-Lanta sur la vie des aventuriers. Mais ils sont libres de leur communication. La seule chose sur laquelle on pourrait intervenir c'est s'ils en disent trop sur le contenu du programme et qu'ils spoilent des futurs épisodes. Ils sont tenus à un engagement de confidentialité. Ils n'ont pas le droit de dénigrer les autres aventuriers. On est dans un cadre de bonne éducation», avait-elle indiqué.

Ils n'y dévoileront donc pas des intrigues encore inédites, mais voici les liens des comptes respectifs des 20 candidats emblématiques choisis pour participer à Koh-Lanta La Légende afin de commencer à les suivre dès à présent et de découvrir quels pans de leur personnalité et de leur vie ils ont décidé de partager avec leur communauté.

Alexandra, 34 ans

Nombre de participations : 1

Meilleure perf. : gagnante de la saison 21 Les 4 terres (Fidji, 2020)

Alix, 30 ans

Nombre de participations : 1

Meilleure perf. : éliminée au 32e jour de la saison 21 Les 4 Terres (Fidji, 2020)

Candice, 24 ans

Nombre de participations : 2

Meilleure perf. : éliminée à l’orientation lors de la saison 16 L’Ile au trésor (Fidji, 2018)

Christelle, 40 ans

Nombre de participations : 2

Meilleure perf. : gagnante de la saison 8 Caramoan (Philippines, 2008)

Cindy, 33 ans

Nombre de participations : 1

Meilleure perf. : finaliste de la saison 20 La guerre des chefs (Fidji 2019)

Claude, 41 ans

Nombre de participations : 3

Meilleure perf. : finaliste des saisons 10 Vietnam (2010) et La Revanche des Héros (Cambodge, 2012).

Clémence, 36 ans

Nombre de participations : 3

Meilleure perf. : gagnante saison 5 Pacifique (L’ile des pins, 2005) et Le combat des héros (Fidji, 2018).

Clémentine, 29 ans

Nombre de participations : 2

Meilleure perf. : finaliste saison 17 Cambodge (2017)

Coumba, 38 ans

Nombre de participations : 3

Meilleure perf. : éliminée lors de l’orientation durant les saisons Le choc des héros (Nouvelle-Calédonie, 2010) et La Revanche des Héros (Cambodge 2012)

Freddy, 36 ans

Nombre de participations : 4

Meilleure perf. : finaliste de la saison Le choc des Héros (Nouvelle-Calédonie, 2010)

Jade, 38 ans

Nombre de participations : 2

Meilleure perf. : gagnante ex-aequo avec Kevin en saison 7 Palawan (philippines, 2007)

Karima, 32 ans

Nombre de participations : 1

Meilleure perf. : éliminée au 32e jour de la saison 15 Thaïlande (2016)

Laurent, 39 ans

Nombre de participations : 2

Meilleure perf. : gagnant de La nouvelle édition (Malaisie, 2014)

Maxime, 34 ans

Nombre de participations : 1

Meilleure perf. : éliminé au 34e jour de la saison 20 La guerre des Chefs (Fidji, 2019)

Namadia, 37 ans

Nombre de participations : 1

Meilleure perf. : éliminé au 25e jour de la saison 12 (Malaisie, 2012)

Patrick, 51 ans

Nombre de participations : 2

Meilleure perf. : finaliste de la saison 9 Palau (Micronésie, 2009)

Phil, 50 ans

Nombre de participations : 2

Meilleure perf. : 2e sur les poteaux de La nouvelle édition (Malaisie, 2014)

Sam, 22 ans

Nombre de participations : 1

Meilleure perf. : éliminé le 21e jour de L’Ile des héros (Fidji, 2020)

Teheiura, 42 ans

Nombre de participations : 4

Meilleure perf. : finaliste de la saison 11 Rajat Ampat (Indonésie, 2011)

Ugo, 39 ans

Nombre de participations : 1

Meilleure perf. : gagnant de la saison 12 Malaisie (2012)