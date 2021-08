Koh-Lanta fête ses 20 ans : retour sur l’émission en 20 chiffres

Diffusée à partir de ce mardi 24 août, la saison Koh-Lanta La Légende marquera les 20 ans d’existence du mythique jeu d’aventure. L’occasion de revenir sur l’histoire de l’émission dont les chiffres donnent le tournis.

Les candidats

377 candidats ont participé à Koh-Lanta, dont dix Belges, quatre Suisses, un Luxembourgeois, et une Monégasque.

Les saisons All-Stars

6 saisons All-Stars ont été organisées (le chiffre grimpe à 7 si on compte L’île des Héros qui rassemblait des nouveaux et des anciens candidats).

Les lieux de tournage

14 pays ont accueilli les tournages parmi eux la Thaïlande, le Costa Rica, le Panama, le Vanuatu, les Philippines, le Laos, le Vietnam, l’Indonésie, le Cambodge, les Fidji, le Brésil, ou encore la Malaisie.

Les animateurs

2 présentateurs se sont succédés. La première saison avait en effet été présentée par le regretté champion automobile Hubert Auriol. Denis Brogniart, qui était à cette époque déjà la voix-off, avait ensuite pris les rênes de l’émission.

Les équipes techniques

336 personnes travaillent sur l’émission rapporte TF1. Ce chiffre englobe les équipes de tournage mais aussi celles qui oeuvrent en post-production. Entre les candidats, les techniciens et le personnel médical, ce sont en fait 150 personnes qui se rendraient physiquement sur place pour enregistrer les émissions.

Le coût d’un épisode

700 000 euros. Ce serait le coût moyen d’un épisode de Koh-Lanta selon Lefigaro.fr.

Le nombre d’épisodes

331 émissions ont été tournées depuis la première diffusion le 4 août 2001. 4,2 millions de personnes avaient regardé ce tout premier épisode.

Les équipes

59 équipes se sont affrontées sur les diverses épreuves de confort et d’immunité.

Les abandons

55. C’est le nombre d’abandons toutes saisons confondues. 42 pour raisons médicales, et 13 départs volontaires. Mention spéciale pour la saison 3 qui avait connu pas moins de 6 abandons : 5 médicales et 1 volontaire.

Les demandes de participation

25000 candidatures sont envoyées chaque année à la production.

Les réseaux sociaux

La candidate ayant à ce jour le plus de followers sur Instagram est Jesta Assadi Hillman avec 1,5 millions d’abonnés. L’ancienne aventurière est suivie par Dylan Thiry (894 000 followers), Tiffany (737 000), Claude Dartois (676 000), Benoit Assadi Hillman (535 000) ou encore Moundir (547 000).

Gagnants ex-aequo

A deux reprises, deux candidats ont été sacrés vainqueurs en obtenant le même nombre de bulletins lors du vote final : Delphine et Isabelle dans la saison 3, et Jade et Kevin dans la saison 7.

Les adaptations

42. Koh-Lanta est une émission dérivée d’«Expédition Robinson», inventée par le producteur britannique Charlie Parsons et pour la première fois mise à l’antenne en 1997 en Suède, avant de devenir en 2000 le célèbre « Survivor » américain puis en 2001 en France «Les Aventuriers de Koh-Lanta». De l'Italie à l'Estonie, en passant par le Japon, et le Pakistan, le concept a ensuite séduit le reste du monde.

Les gains

100 000 euros sont promis au vainqueur (qui devra en laisser une partie au Trésor public). A titre de comparaison, les gagnants américains touchent quant à eux un million de dollars.

Coups d’arrêt brutaux

En 2013, le décès dès les premiers jours de compétition du candidat Gérald Babin, 25 ans, avait conduit à l'arrêt puis à l'annulation de la saison. L’événement suscitera une immense polémique quant à une prétendue négligence, et conduira au suicide du médecin du jeu, Thierry Costa, 38 ans.

En 2018, le tournage avait été annulé en raison d'une présomption d'agression sexuelle sur une des participantes.

Pour la bonne cause

« 802 000 euros ont été récoltés pour le fonds Bertrand Kamal », avait révélé en juin dernier Denis Brogniart, plus que jamais impliqué dans la lutte contre le cancer depuis la mort de son « ami », candidat des 4 terres emporté à 30 ans par un cancer du pancréas.

Le salaire des candidats

« Le SMIC et 4 000 € de droits à l’image », soit 7000 euros en moyenne, c’est ce que gagneraient les nouveaux candidats pour leur participation selon les chiffres révélés fin 2020 par le magazine Society qui précisait que pour ceux qui se lancent une deuxième fois dans le jeu, le cachet peut être doublé voire triplé. Les participants ayant signé une clause de confidentialité, peu se sont épanchés sur le sujet. Néanmoins Dylan Thiry (l’homme aux mocassins pour ceux qui savent) avait révélé au micro de TPMP avoir touché 27 000 euros pour sa participation à la version All-Stars.

Records d'audiences

9 408 880 de téléspectateurs. C’est le record d’audience réalisé en 2007 par la finale de l’édition Palawan. Cette finale est suivie sur le podium par celle du Retour des héros (2009) qui avait réuni 9 169 000 téléspectateurs. A titre de comparaison - et toute proportion gardée eu égard à l’évolution du PAF ces dernières années et l’arrivée du streaming - la finale des Armes secrètes, dernière édition en date, avait réuni 5 716 000 téléspectateurs. La finale ayant réalisée la pire audience est celle de La Guerre des Chefs (2019) avec « seulement » 3 606 000 téléspecateurs.

Produits dérivés

30 millions de tickets à gratter Koh-Lanta avaient été édités en 2015 par la Française des Jeux. Chaque ticket était vendu 3 euros et les gagnants pouvaient remporter jusqu’à 30 000 euros. L’émission a aussi fait l’objet de nombreux livres, jeux vidéo, et de jeux de société.

Les débriefs de l'animateur sur les réseaux

0 euro. C’est ce que toucherait Denis Brogniart pour ses débriefs des émissions sur Instagram. Les internautes lui avaient demandé s’il était payé pour cela. « Non, les amis, je ne suis pas payé. Je fais ça pour notre plaisir à tous, parce que ça me fait plaisir d’être avec vous et parce que je sais qu’il y en a beaucoup à qui ça fait plaisir aussi », leur avait répondu l’animateur, toujours aussi ravi de présenter l’émission depuis tant d’années en témoigne ses messages postés ce 4 août.