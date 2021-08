VIDEO : regardez la bande-annonce de la version Bollywood de la série «Dix pour cent»

Le succès de «Dix pour cent» dépasse largement les frontières hexagonales, avec plusieurs adaptations à l’international, notamment au Royaume-Uni, en Corée du Sud, en Turquie… et désormais en Inde.

La chaîne YouTube de Netflix India vient de publier la bande-annonce de cette adatation baptisée Call my agent : Bollywood (of course) dont la date de diffusion n’a pas encore été dévoilée. Mais qui permet de voir les versions locales des personnages incarnés par Camille Cottin, Grégory Montel, Thibault de Montalembert, et Liliane Rovère.

C’est le comédien Rajat Kapoor qui prêtera ses traits à Monty Behl – Mathias Barneville dans la version française – tandis que Aahana Kumra sera Amal Ahmed, soit Andréa Martel chez nous. La comédienne Soni Razdan se glissera dans la peau de Treasa Matthews (Arlette Azémar) et Ayush Mehra incarnera Mehershad Sodawala (Gabriel Sarda).

Humour et émotion

Selon le synopsis dévoilé par Netflix, cette adaptation promet de reprendre l’intrigue générale de la série originale française, à savoir suivre «quatre agents talentueux avertis et intelligents qui gèrent des egos de stars fragiles et de vraies émotions humaines pour sauver leur agence de la fermeture après la mort soudaine du fondateur».

La société de production Applause Entertainment, qui s’est associée sur le projet avec Netflix, précise dans un communiqué que «Call My Agent: Bollywood est une émission qui a été délicieusement réinventée pour présenter le monde coloré de Bollywood à travers l’humour et des émotions réconfortantes».