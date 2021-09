Disney+ : le rapport difficile de Selena Gomez avec la célébrité

Brillante dans la série «Only murders in the building», actuellement disponible sur Disney+, Selena Gomez s’est confiée sur sa célébrité, et la pression qui en découle depuis son plus jeune âge.

L’artiste de 29 ans a connu la notoriété très jeune grâce au succès de la série Les sorciers de Waverly Place, diffusée sur Disney Channel. Une expérience dont elle est capable aujourd’hui de parler avec plus de recul. «Je n'étais qu'une enfant et je n'étais pas du tout consciente de ce qui pouvait m'arriver. Petite, j'ai donné ma vie à Disney ! Je plaisante, mais je ne savais pas du tout ce que je faisais. (…) Avec l'âge, je profite de l'expérience. Dorénavant, je suis comme une éponge qui s'imprègne de toute la sagesse que les autres peuvent me transmettre», explique-t-elle au site de Gala.

Si la comédienne et chanteuse, qui partage l’affiche de la série Only murders in the building avec Martin Short et Steve Martin – une fiction qui suit trois personnes d’un immeuble new-yorkais obsédés par les crimes qui décident de mener une enquête, et de lancer un podcast, après le meurtre violent d’un voisin – dit accepter les aléas de la célébrité, elle avoue avoir du mal avec le harcèlement constant des paparazzi.

«Par exemple, je n'ai pas apprécié une photo très moche, volée par un paparazzi et prise lors du tournage d'une scène en extérieur pour la série Only murders in the building. Je suis devenue super paranoïaque, parce que je craignais que les fans puissent mal interpréter ce cliché où j'étais couverte de faux sang. Finalement, je me suis inquiétée pour rien et, dans le fond, je dois encore apprendre à accepter certaines choses liées à la célébrité», confie-t-elle.